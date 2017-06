قاسم داود الربيعي

شقائي لا يطاق

حولي يدلهم الظلام

اتدفق بالحسرات

عقلي محاط بالكهنة

تربصوا به ..

سبابتي مطلوبة للبتر ، ان لم امنحها للص محترف

قلبي يتوهج بالحزن ، اثر وطن مفخخ

يرنو للخطة سلم .. عل النبض يهدأ

تحتي تصطخب الارض..

تبحث عن ماءٍ صالح للحب

فكل الشجيرات ارتوت بالدم

رأسي مشروع للقتل غير مؤجل

اربض تحت ظلال الموتى

تختل ملامح قهري

تقيدني جموع من ايدي الفساد

تسرق قوتي .. اموت ليحيوا

فأنا الصفقة القادمة .



