تحت سماء مرسومة باحلام الطفولة .. الجمال يلامس أجنحة الشهداء في معرض النصر المبين

البينة الجديدة / راوية هاشم

تصوير/ بشار عبد الجبار

هي الحرية والأمل..الفرح والسعادة بل هي هدية مخضبة بدماء الشهداء من أبناء القوات المسلحة والحشد الشعبي قدموها لنا لتشكل عناوين مستقبلنا الرافض للاحتلال والتجزئة ..هو النصر

اليوم وبرعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار الأستاذ فرياد راوندزي افتتح الدكتور جابر الجابري الوكيل الاقدم للوزارة والدكتور شفيق المهدي مدير عام دار ثقافة الأطفال معرض النصر المبين الذي اقيم على قاعة عشتار تحت شعار ( الفنان التشكيلي…بشائر النصر المبين ) وقد اعرب الجابري عن سعادته بدور الفنانين العراقيين الذي لا يقل عن دور المقاتلين والمجاهدين وقال في كلمة الافتتاح :-

– لقد حقق المقاتل النصر ببندقيته والبوم نرى الفنان والمبدع العراقي يوثق هذه اللحظة التي لا مثيل لها حيث اطلقت حمامات وعصافير الفرح في كل أنحاء الوطن ووحدت الارض والروح والقبضة العراقية واضاف :-

– ننحني بكل فخر واعتزاز امام ريشة الفنان التي وثقت هذا النصر الكبير كما انحنينا امام البندقية التي حررت الأرض واختتم حديثه بالقول . شكري وتقديري كبيرين للاعلامي العراقي الذي يسعى جاهدا للبحث عن الحقيقة وايصالها للعالم اجمع بكل أمانة وشرف متحديا كل الصعاب التي تواجهه في مهمة البحث عنها

ومع الدكتور شفيق المهدي كان لي حديث قال فيه :-

– خطوة اخرى نحو التفوق والنجاح تضيفها دائرة الفنون التشكيلية ضمن ( معرض النصر المبين ) إذ يؤمن الفنان التشكيلي بان كل صورة لضحايا العنف والإرهاب يجب أن يقابلها رسم بالزيت يدعو الى التسامح والمحبة وان الدم الذي يراق في ساحات القتال يمكن ان يمحوه لون ابيض لحمامة تزين لوحة وان للريشة التي لا يتجاوز وزنها 10 غرامات تأثيرا معنويا مساويا لقذيفة مدفع ويصر على ان التطرف رمز الموت لن يقضي عليه إلا شعار ( الفن هو الحياة )

69 لوحة فنية ومايقارب ال 20 قطعة نحتية ابدع فيها الفنان التشكيلي وهو يلون حمائم السلام التي زفت بشائر النصر للعراق من اقصاه إلى اقصاه … الفنان شاكر خالد كان له كلمة قال فيها: –

– ونحن نعيش زمن الزهو والنصر كان لابد من توثيق هذه اللحظات التي غمرت ارواحنا فرحا وبهجة وبريشتنا حولنا النصر إلى لوحة فنية تحكي للعالم قصة عشق وانتماء لهذه الأرض. وما يميز هذا المعرض مشاركة عشرة فنانين من الموصل الحدباء

اما الفنان التشكيلي ناصر خانه فقد تحدث عن مشاركته بالمعرض قائلا: –

– انه النصر بكل معانيه حاولت ان اختصره من خلال لوحتي التي تولدت فكرتها من إحدى طالباتي في معهد الفنون الجميلة للبنات وحرصت على تطبيقها بريشتي

واخيرا كان لي هذا الحديث مع السيدة ندى الحسناوي مديرة قسم الرسم في دائرة الفنون التشكيلية قالت فيه :-

– لان الفن التشكيلي قادر على مواجهة الإرهاب والتطرف جاءت مشاركتي في هذا المعرض وقد حاولت من خلال لوحتي ان ابين المراحل التي مرت بها مدننا الآمنة منذ دخول داعش الكفر والظلالة والنزوح والظلم الذي مورس بحق الأبرياء حتى لحظة اعلان النصر . هي هدية بسيطة اقدمها لاخوتي وانا اشاطرهم فرحة النصر

لم يكن معرضا وانما هو رسالة ضوء تضيء ثنايا الروح وتعانق الوجود في زمن الفرح والانتصار



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