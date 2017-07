تحالف القوى يعلن عن موعد مشروعه للمناطق المحررة ومؤتمر بغداد

بغداد / البينة الجديدة

اعلن تحالف القوى العراقية عن موعد مشروعه للمناطق المحررة، فيما أكد تأجيل المؤتمر لوقت لاحق في بغداد واربيل.

وذكر بيان للجنة التحضيرية لمؤتمر تحالف القوى الوطنية العراقية انه «نظرا لتزامن الاستعراض العسكري بمناسبة انتصار قواتنا الباسلة على عصابات داعش وتطهير مدينة الموصل من دنسهم».وأضاف البيان انه «تقديرا لأهمية الاستعداد للمرحلة القادمة فقد تقرر اعلان مشروع تحالف القوى الوطنية العراقية في المناطق المحررة بموعده»، مؤكداً «تأجيل المؤتمر لوقت لاحق قريب في كل من بغداد واربيل ليتكامل مع احتفالات شعبنا بانتصاراته وبالتنسيق مع السيد رئيس الوزراء».

This post has been seen 52 times.