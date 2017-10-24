تجربتي الفريدة

حسن لفتة لعيبي

قالوا لي وما تلك بيمينك ..

قلت قلمي ..

اتوكأ عليه وامشي به .. على دفاتري وكتبي

ولي به مآرب اخرى ..

لكن لؤلؤتي الوحيدة

هي القصيدة..

حينما اكتبها .. فأني اعرج الى السماء

الشمس..القمر المنير والنجوم البعيدة

وحينما تدون كأني اعيش في عالم من الغواية

وانتحر بتلك الجريدة

منالي منها .. كمنال الشهد من النحل

وكصعود الجبال المرتفعة ..

شديد الشقاء

اطاردها مثل الذئاب التي تعدو .. حول الطريدة

جل السناء وفن لي بعهودهن..

لكنك انت المغرورة الوحيدة ..

منذ الطفولة .. والحياة تجارب

آهٍ لتجربتي .. الفريدة

