بينما ابطالنا يواصلون الزحف ويحررون الاحياء والمدن من داعش هناك من يتامر ويفخخ الوطن بـ (البارود)

خرق داعشي دموي في تكريت يودي بحياة العشرات بالتزامن مع حرق العلم العراقي في كركوك وجمع تواقيع للاطاحة بالمحافظ

جهاز مكافحة الارهاب يحرر حي المغرب ويديم التماس مع حيي (الابار) و(المطاحن) في الموصل

مقتل مسؤول جيش (دابق) او القوات الخاصة لداعش في ضربة صاروخية طالت مقره

العصائب: قادة داعش بدأوا بالهروب من الموصل وتركوا مطاياهم من الاجانب يواجهون مصيراً مجهولاً



كتب المحرر السياسي

حفل المشهدان السياسي والامني في البلاد بتطورات واحداث خلال الـ (24) ساعة الماضية امكن رصدها وتدوينها وقراءتها بشكل جيد بغية نشرها لاغناء الرأي العام واطلاعه عليها ليكون في صورة الحدث كما هو فعلى الصعيد الامني ذكرت مصادر طبية وامنية ان (31) شخصاً على الاقل استشهدوا بينهم (14) شرطياً واصيب اكثر من (40) اخرين في هجمات نفذها تنظيم داعش خلال ليلة امس الاول في مدينة تكريت في صلاح الدين وقالت مصادر امنية ان عناصر داعش كانوا يرتدون زي الشرطة واستخدموا عربة شرطة لدخول المدينة مضيفة كان هناك نحو (10) مهاجمين بينهم انتحاريان وذكر مسؤولون في المدينة ان الهجمات استهدفت نقطة تفتيش للشرطة ومنزل عقيد في القوات الامنية قتل مع اربعة من افراد اسرته وفجر انتحاريان سترتيهما الناسفتين حينما احاطت بهما الشرطة وقتل ثلاثة اخرون في اشتباكات منفصلة ويتزامن هذا الحادث الدموي مع حادثة مؤسفة وقعت امس في كركوك حيث قام مجموعة من الشباب الكردي باحراق العلم العراقي وسط هتافات مطالبة بانضمام كركوك الى كردستان وفي الشأن الامني اعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله امس الاربعاء تحرير حي المغرب في الجانب الايمن في مدينة الموصل وادامة التماس مع حيي الابار والمطاحن وقال يارالله ان قوات مكافحة الارهاب رفعت العلم العراقي فوق مباني الاحياء في وقت اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية امس مقتل القيادي البارز في تنظيم داعش الارهابي المدعو عبد القادر صالح والمكنى (ابو جراح) والذي يشغل منصب ما يسمى بجيش دابق او القوات الخاصة لداعش مع (30) انغماسياً اثر ضربات صاروخية طالت مقراً له قرب دورة المستشفى في منطقة الجسر الخامس وفي الشأن ذاته اعلنت قوات الحشد الشعبي عن مقتل اكثر من (30) ارهابياً من عصابات داعش حاولوا استهداف القطعات غربي مدينة الموصل وذكر بيان للحشد ان استخبارات اللواء الثامن وابطال اللواء السابع في الحشد الشعبي وبمساعدة طيران الجيش دكوا تجمعات العدو في قريتي (صلال) و (كوم الحبيب) غربي الموصل ما اسفر عن مقتل (30) داعشياً وحرق (4) عجلات تحمل رشاشات احادية فضلا عن تفجير عجلتين مفخختين كانتا تروم استهداف قطعات اللواء الثامن واللواء السابع في وقت كشفت حركة (عصائب اهل الحق) عن بدء هروب قادة تنظيم داعش من مدينة الموصل مشيرة الى ان اولئك القادة تركوا المقاتلين الاجانب في مصير مجهول بحسب تصريح للمتحدث العسكري للحركة جواد الطليباوي والذي اضاف ان عددا من الارهابيين الاجانب سلموا انفسهم خلال الايام الماضية الى القوات الامنية وفي الشأن السياسي وصف عضو في البرلمان التركي الذي شهد رفع علم اقليم كردستان في محافظة كركوك بانه (يوم مخزٍ) في تاريخ تركيا مشيراً الى ان تقسيم العراق واستقلال كردستان يجري تحت انظار انقرة فيما لفت الى ان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني يدعم التعديل الرئاسي في تركيا وقال اوميت اوزداغ وهو نائب عن مدينة غازي عنتاب خلال مشاركته في مؤتمر (المنصة التاريخية) ان يوم 28 اذار هو احد الايام المخزية في تاريخ تركيا واضاف اوزداغ المفصول من حزب الحركة القومية التركي لرفضه سياسات حزبه الداعمة للحكومة التركية ان عملية تقسيم العراق وتشكيل كردستان مستقلة تجري امام اعين انقرة واشار البرلماني التركي وهو جنرال متقاعد الى ان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ورجاله يعملون في منطقة جنوب شرق تركيا للتصويت بنعم على تعديلات النظام الرئاسي لافتا في الوقت نفسه الى ان اي مسؤول من اعضاء حزب العدالة والتنمية لن يتحدث عن الاحداث الاليمة التي تشهدها مدينة كركوك وفي تطور ذي صلة كشف النائب عن المكون التركماني نيازي معماري اوغلو عن جمع النواب التركمان تواقيع اكثر من(200) نائب من مختلف القوى السياسية لاصدار قرار باقالة محافظ كركوك وحل مجلس محافظتها عازيا ذلك الى قرار رفع اقليم كردستان في المحافظة والتصويت على استفتاء ضمها للاقليم.