بيت البياع الثقافي يُقيم أمسية ثقافية عن واقعة الطف

البينة الجديدة/ محمد الفيصل

مع إنطلاق موسمه العاشر يواصل بيت البياع الثقافي إقامة مجالسه الأدبية والفكرية التي يستضيف من خلالها كبار الباحثين والمختصين بالشؤون الثقافية لطرح البحوث والدراسات التي يحاول عن طريقها ملاقحة الأفكار بين الجمهور والباحثين ولمناسبة شهر محرّم الحرام وواقعة أحداث الطف الأليمة استضاف البيت عميد (مجلس القريشي الثقافي) الباحث الدكتور (فالح القريشي) الذي القى محاضرة تحت عنوان (الثورة الحسينية..قراءة معاصرة) وفي بداية الجلسة التي أدارها الأديب كمال عبدالله العامري بحضور نخبة من الباحثين والمثقفين ورواد المجالس الثقافية تناول القريشي فيها مجريات تلك الثورة الخالدة والحدث المهم بطريقة غير تقليدية مركزا على ابعادها المدنية والفكرية والسياسية متطرقا الى سيرة الامام سيد الشهداء وسلوكه قبل الثورة الامر الذي غابت عنه اقلام الاخرين ولم يحظ بالاهتمام الكافي، وربط ذلك، بالاحداث المعاصرة ، وصولا الى (داعش) فكرا وممارسة وفي نهاية المحاضرة تمّ تكريم الباحث بشهادة تقديرية من قبل مدير البيت الحاج كمال العامري تثمينا لدوره في نشر الثقافة الحسينية .



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