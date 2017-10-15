بناء على توجيهات وزيرها وزارة النقل تتبرع بـرحلات ومراوح لإحدى مدارس البصرة

البصرة / البينة الجديدة

تنفيذا لتوجيهات وزير النقل السيد كاظم فنجان الحمامي تبرعت وزارة النقل بـ250 رحلة مدرسية ومراوح سقفية، فضلا عن بناء السياج الخارجي لإحدى مدارس قضاء شط العرب بمحافظة البصرة. وذلك استجابة لتقرير نشر لهذه المدرسة وتداوله ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي.وقام وزير النقل السيد كاظم فنجان الحمامي بزيارة المدرسة التي تحتوي على مدرستين إضافيتين في نفس البناية، وفيها نقص حاد بالرحلات المدرسية والمراوح السقفية. وأعلن الحمامي تقديم 250 رحلة للمدرسة المذكورة يتم توزيعها بإشراف لجنة من الشركة العامة للموانئ العراقية، إضافة إلى مراوح سقفية للمدرسة وبناء السياج الخارجي لها.



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