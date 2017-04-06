بمشاركة 17 سيارة مفخخة و300 مقاتل.. هروب أبو بكر البغدادي من الموصل

بغداد / البينة الجديدة

كشف رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين، عن فرار زعيم تنظيم «داعش» المدعو أبوبكر البغدادي بعملية «نوعية» من مدينة الموصل قبل أن تقتحم القوات العراقية الجانب الغربي من المدينة.

ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، عن فؤاد حسين قوله إن «البغدادي فر من الموصل قبل شهرين، عندما نجح التنظيم في تنفيذ هجوم معاكس تمكن خلاله من فتح ثغرة إلى الغرب».واشار حسين إلى أن «داعش استخدم 17 سيارة مفخخة من الموصل واستعان بـ 300 مقاتل من سوريا لتمهيد الطريق له للخروج من الموصل».يذكر ان القوات الامنية والحشد الشعبي تخوض معارك شرسة في مناطق محافظة نينوى غير المحررة لاستعادها من سيطرة تنظيم «داعش»، حيث كبدت التنظيم خسائر فادحة بالارواح والمعدات، كما تقوم تلك القوات باخلاء المدنيين المتواجدين في تلك المناطق من اجل انقاذهم من نيران عناصر التنظيم