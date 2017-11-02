الآن
بماذا أجيبه يا جوليا ؟!

بماذا أجيبه يا جوليا ؟!

محمد مهند ضبعان
النادل يخبرني بأنه حان موعد اغلاق الحانة … 
كل السكارى رحلوا …
عادوا إلى أوطانهم … 
إلا أنا … 
كيف أرحل يا جوليا إلى هذه الكأس … 
إلى هذه الطاولات الفارغة …
و المقاعد المبعثرة … 
كيف أرحل يا جوليا …
إلى وطن يسكنني و أنا الغريب فيه ….
كيف أهرب من هذه الحرب …
التي بدأت تسلب مني الاحتمالات …. 
إن أسوأ ما قد يحدث … 
هو فقداننا للاحتمالات  …
إما الحياة على أنقاض الموت ..  
أو الموت على أنقاض الحياة ..   
للمرة الثانية يقول لي النادل 
سيدي … حان موعد الاغلاق … 
أخبريه يا جوليا …. 
بأنني لا أملك المأوى …. 
و أن هذه الحانة دافئة لمتشرد مثلي …. 
لعله يقبل بأن أنام هذه الليلة في الحانة ….
أو حتى على أبوابها … 
صدقيني يا جوليا …. 
أنا لا أحب الخمر … 
و لا الحانات … 
و لا روائح التبغ التي تفوح بشكل مقزز … 
و لكني أصبحت أخاف من الشوارع … 
من التقاطعات و السيارات المسرعة … 
من الخارجين عن القانون …. 
أخبريه يا جوليا ألا يخاف ….
فأنا لست لصا لأسرق وطن أحد …..
و أخبريه بأنني … 
سأدفع ثمن كل قدح أشربه  حتى و إن تأخرت …. 
للمرة الثالثة يقول لي … 
حان موعد الاغلاق يا سيدي … 
أنا لست سيدك يا صديقي … 
أنا مثلك … 
بل ربما أقل منك درجة … 
انت تملك الوطن … 
اما أنا فأشتريه و أشربه  حتى أشعر بالأمان …. 
أي حزن هذا … 
نتجرع الجنون حتى لا نشعر بالخوف … 
فأرجوك ألا تغلق وطني …. 
فإن الوطن المغلق يشبه القبر …. 
حاولي يا جوليا اقناعه باستضافتي ….. 
كل الحانات التي ارتدتها تعلم بأنني طيب جدا …  
لا أسرق …. 
لا أقتل ….
لا أكذب ….
و لم يسبق لي أن سألت أحدهم عن ديانته أو مذهبه …. 
كل الحانات تعلم بأنني زبون مؤدب ….
يؤدي تحية الكأس باحترام شديد …  
لا أتقيأ على الأرض أو الطاولات      
لا  اتلفت كثيرا حولي ….
حاضر يا سيدي سأرحل  لا تكررها … 
سأرحل يا صديقي …. 
و أعود غدا عند الصباح …. 
سأنتظرك حتى تفتح حانتك …. 
و لكن هلا اعطيتني زجاجة نبيذ … 
أكمل بها بقايا الليل الأسود الطويل ……

شارك الخبرShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*