محمد مهند ضبعان
النادل يخبرني بأنه حان موعد اغلاق الحانة …
كل السكارى رحلوا …
عادوا إلى أوطانهم …
إلا أنا …
كيف أرحل يا جوليا إلى هذه الكأس …
إلى هذه الطاولات الفارغة …
و المقاعد المبعثرة …
كيف أرحل يا جوليا …
إلى وطن يسكنني و أنا الغريب فيه ….
كيف أهرب من هذه الحرب …
التي بدأت تسلب مني الاحتمالات ….
إن أسوأ ما قد يحدث …
هو فقداننا للاحتمالات …
إما الحياة على أنقاض الموت ..
أو الموت على أنقاض الحياة ..
للمرة الثانية يقول لي النادل
سيدي … حان موعد الاغلاق …
أخبريه يا جوليا ….
بأنني لا أملك المأوى ….
و أن هذه الحانة دافئة لمتشرد مثلي ….
لعله يقبل بأن أنام هذه الليلة في الحانة ….
أو حتى على أبوابها …
صدقيني يا جوليا ….
أنا لا أحب الخمر …
و لا الحانات …
و لا روائح التبغ التي تفوح بشكل مقزز …
و لكني أصبحت أخاف من الشوارع …
من التقاطعات و السيارات المسرعة …
من الخارجين عن القانون ….
أخبريه يا جوليا ألا يخاف ….
فأنا لست لصا لأسرق وطن أحد …..
و أخبريه بأنني …
سأدفع ثمن كل قدح أشربه حتى و إن تأخرت ….
للمرة الثالثة يقول لي …
حان موعد الاغلاق يا سيدي …
أنا لست سيدك يا صديقي …
أنا مثلك …
بل ربما أقل منك درجة …
انت تملك الوطن …
اما أنا فأشتريه و أشربه حتى أشعر بالأمان ….
أي حزن هذا …
نتجرع الجنون حتى لا نشعر بالخوف …
فأرجوك ألا تغلق وطني ….
فإن الوطن المغلق يشبه القبر ….
حاولي يا جوليا اقناعه باستضافتي …..
كل الحانات التي ارتدتها تعلم بأنني طيب جدا …
لا أسرق ….
لا أقتل ….
لا أكذب ….
و لم يسبق لي أن سألت أحدهم عن ديانته أو مذهبه ….
كل الحانات تعلم بأنني زبون مؤدب ….
يؤدي تحية الكأس باحترام شديد …
لا أتقيأ على الأرض أو الطاولات
لا اتلفت كثيرا حولي ….
حاضر يا سيدي سأرحل لا تكررها …
سأرحل يا صديقي ….
و أعود غدا عند الصباح ….
سأنتظرك حتى تفتح حانتك ….
و لكن هلا اعطيتني زجاجة نبيذ …
أكمل بها بقايا الليل الأسود الطويل ……
بماذا أجيبه يا جوليا ؟!
محمد مهند ضبعان