بماذا أجيبه يا جوليا ؟!

محمد مهند ضبعان

النادل يخبرني بأنه حان موعد اغلاق الحانة …

كل السكارى رحلوا …

عادوا إلى أوطانهم …

إلا أنا …

كيف أرحل يا جوليا إلى هذه الكأس …

إلى هذه الطاولات الفارغة …

و المقاعد المبعثرة …

كيف أرحل يا جوليا …

إلى وطن يسكنني و أنا الغريب فيه ….

كيف أهرب من هذه الحرب …

التي بدأت تسلب مني الاحتمالات ….

إن أسوأ ما قد يحدث …

هو فقداننا للاحتمالات …

إما الحياة على أنقاض الموت ..

أو الموت على أنقاض الحياة ..

للمرة الثانية يقول لي النادل

سيدي … حان موعد الاغلاق …

أخبريه يا جوليا ….

بأنني لا أملك المأوى ….

و أن هذه الحانة دافئة لمتشرد مثلي ….

لعله يقبل بأن أنام هذه الليلة في الحانة ….

أو حتى على أبوابها …

صدقيني يا جوليا ….

أنا لا أحب الخمر …

و لا الحانات …

و لا روائح التبغ التي تفوح بشكل مقزز …

و لكني أصبحت أخاف من الشوارع …

من التقاطعات و السيارات المسرعة …

من الخارجين عن القانون ….

أخبريه يا جوليا ألا يخاف ….

فأنا لست لصا لأسرق وطن أحد …..

و أخبريه بأنني …

سأدفع ثمن كل قدح أشربه حتى و إن تأخرت ….

للمرة الثالثة يقول لي …

حان موعد الاغلاق يا سيدي …

أنا لست سيدك يا صديقي …

أنا مثلك …

بل ربما أقل منك درجة …

انت تملك الوطن …

اما أنا فأشتريه و أشربه حتى أشعر بالأمان ….

أي حزن هذا …

نتجرع الجنون حتى لا نشعر بالخوف …

فأرجوك ألا تغلق وطني ….

فإن الوطن المغلق يشبه القبر ….

حاولي يا جوليا اقناعه باستضافتي …..

كل الحانات التي ارتدتها تعلم بأنني طيب جدا …

لا أسرق ….

لا أقتل ….

لا أكذب ….

و لم يسبق لي أن سألت أحدهم عن ديانته أو مذهبه ….

كل الحانات تعلم بأنني زبون مؤدب ….

يؤدي تحية الكأس باحترام شديد …

لا أتقيأ على الأرض أو الطاولات

لا اتلفت كثيرا حولي ….

حاضر يا سيدي سأرحل لا تكررها …

سأرحل يا صديقي ….

و أعود غدا عند الصباح ….

سأنتظرك حتى تفتح حانتك ….

و لكن هلا اعطيتني زجاجة نبيذ …

أكمل بها بقايا الليل الأسود الطويل ……

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