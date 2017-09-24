بغية الوقوف على منظومة الانتاج والخزن والتصدير .. مدير عام شركة نفط البصرة يزور موقعي زبير ١ وزبير ٢

البصرة / البينة الجديدة

زار مدير عام شركة نفط البصرة السيد إحسان عبدالجبار اسماعيل مستودعي زبير ١ وزبير ٢ والتقى كادر هذين المستودعين واستمع إلى آلية عمل هذا المفصل الحيوي الخزني والتصديري .وأوضح المدير العام أن هذه الزيارة تأتي ضمن متابعة العمل والتطوير في مفاصل الانتاج والتصدير والخزن والتي تعد أهم ذراع تضطلع به شركتنا .كما زار الأخير غرف السيطرة الخاصة بحركة النفوط القادمة من حقول الجنوب، مشدداً على الحفاظ على انسيابية وحركة تلك النفوط وضخها إلى مرافئ التصدير . من جهته عبر السيد المعاون لشؤون التراخيص السيد باسم عبدالكريم عن ثقته العالية بمنظومة الخزن والانتاج والتصدير، مشيداً بدور الكوادر العاملة فيها منوهاً بأن هذه المنظومة تعد من أكفأ المنظومات الانتاجية في الشرق الأوسط والشركة ماضية بمتابعتها وجلب اخر التكنولوجيا الداعمة لها . هذا ورافق المدير العام مدير هيأة الانتاج والخزن وعدد كبير من الكادر المتقدم في الشركة بالاضافة إلى الكوادر الهندسية والفنية الذين عبروا عن عميق شكرهم وامتنانهم لهذا الدعم والمتابعة.



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