بعروض مسرحية و عزف على العود و آلة الكيتار ..الأطفال ومنظمة بيت الأنوار تحتفلان بيوم اليتيم

البينة الجديدة / راوية هاشم

ضيفت دار ثقافة الاطفال السبت الماضي منظمة بيت الانوار الانسانية لاقامة احتفالها بمناسبة يوم اليتيم .

و شاركت الدار بمعرض الكتب لمطبوعاتها من مــــــجلتي ( مجلتي والمزمار) والسلسلة القصصية الصادرة عن مكتبة الطفل.وعرضت منظمة الانوار الانسانية وضمن سوقها الخيري الذي اقيم على هامش الاحتفال عددا من المعارض الفنية لصناعة الاكسسوارت والحلي والملابس النسائية والاطفال والمعجنات الغذائية والكتب المنوعة فضلا عن عرض خاص للعباءة العراقية بنوعيها … علما ان البضائع المعروضة كانت في غاية الروعة والجمال هي من صنع انامل السيدات المنتميات للمنظمة المذكورة .. ومن جانبنا التقينا الطالبة فاطمة تحسين مرحلة رابعة /علوم سياسية التي حدثتنا عن الرسومات المشاركة بها في المعرض شارحة لنا نبذة تعريفية عن الدولدز (ALDODS) الذي هو عبارة عن فن الزخرفة او أشكال كارتونية دمجت بينهما الاحرف وهو فن جميل وراق موضحة ان فريقنا المسمى فريق رؤية للمواهب استطاع دمج اكثر من رسومات عن طريق رسم الاحرف بمادة الفحم .وذكرت ان الفريق يتكون من 120 موهبة وباعمار من (13الى 26) عاما ولمختلف المجالات كالرقص والغناء ( الراب) والعزف على الة العود والة الكيتار فضلا عن مشاركة الفريق في عدد من المعارض الفنية المحلية وبالنية الدخول في موسوعة غينس لاعلاء كلمة العراق . فيما شهدت خشبة مسرح النوارس احتفالية منظمة الانوار الانسانية بيوم اليتيم التي اقيمت تحت شعار ( معا نرسم البسمة على شفاه الايتام) ثم تليت ايات من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء .

