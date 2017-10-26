بعد تمرد الاكراد .. الهزيمة .. الهزيمة

فلاح الربيعي

المثل العراقي الشهير .. (يحتك بالحايط حظه يدولب بي) هذا المثل كان يتداول سابقاً بين العشائر خلال نزاعاتها فيما بينها والان نعيده على البعض الذين لم يسبق لهم اي تاريخ في العراق بل حصلت به ايديهم بعد عام 2003 اما تاريخهم الطويل القديم فهو واضح لدى العالم كله اما الان فقد تلطخت ضمائر البعض بالعار ورذيلة الخيانة العظمى مع اسرائيل واكملها لهم مسعود البارزاني. ان بعض قادة الاكراد وبدءا من المغرور نجل مسعود البارزاني الاكبر مسرور الذي يدعي دائماً وينادي من خلال لقاءاته عبر شاشات التلفزة والقنوات الفضائية بأن الاكراد ليسوا عراقيين ولا تربطهم اي صلة بالعراق هنا كلامه صحيح وفي صميم الحقيقة .. بل هي الحقيقة لأن بعض قبائل الاكراد ترجع جذورهم من القوقاز واذربيجان بالاصل والنسب .

ومن هنا وبعد الصلافة التي قام بها مسعود البارزاني في تطاوله وتجاوزه اللااخلاقي خلال اجراء الاستفتاء الفاشل في يوم 25/9/2017 والاجدر من ذلك وبعد الانتهاء من الاستفتاء طالب الاكراد بالانفصال والاستقلال لإقليم كردستان عن العراق وجعله دولة مستقلة .. ومن بعد هذا تطاول المغرور مرة اخرى بالسيطرة التامة على محافظة كركوك العراقية ونشرت فيها ميليشيات البيشمركة الكردية وبدأ بعض سياسيي الاكراد بالمطالبة بكركوك بالعلن بانضمامها الى الاقليم لغرض توسيع نواياهم العدوانية الشريرة وفرض تسلطها على المناطق المجاورة والمحيطة حول محافظات اقليم كردستان وذلك لجعل خارطة الاقليم اكبر هدفها الرئيس هو استيطان اكبر عدد ممكن من يهود اسرائيل وفتح باب الهجرة لهم مجدداً بعد دخولهم محافظات الاقليم ومن ثم عبورهم لتلك المناطق التي تسيطر عليها حكومة كردستان ومن خلال هذه التجاوزات المستمرة التي قادها حكام الاقليم الكردي وخصوصاً الفاشل (مسعود البارزاني) الذي سوف ينال العقاب والقصاص العادل بالوقت القريب لا محالة قامت الحكومة المركزية في بغداد بفتح باب الحوار الناطق بالسلام والتضامن الوطني بين بغداد واربيل والرجوع الى ميثاق الدستور العراقي الذي ينص على شرعية المحافظات الكردية بعراقيتها الاصيلة واستتبع هذا الحوار حوارات اخرى حتى جمع اللقاء بين الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء مع مسعود البارزاني في كركوك.

وبعدها ترجل كل من الدكتور اياد علاوي واسامة النجيفي نائبا رئيس الجمهورية بالذهاب الى اقليم كردستان ولقائهما مع حاكم الاقليم ومن بعدها تم لقاء الدكتور سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي مع مسعود البارزاني في اربيل. ومن خلال هذه اللقاءات والحوارات المتعاقبة التي بادرت بها الرئاسات الثلاث وهي صاحبة الشرعية الاولى في اتخاذ القرارات والقوانين التي تجري داخل الجمهورية العراقية كان الرد عليها قاطعاً بالرفض ومتزمتاً من جناب مسعود البارزاني وعدم انصياعه للأمر الواقع من خلال هذه الحوارات التي تهدف الى مصلحة الشعب الكردي.

ومن خلالها اثبت فشله الذريع في ادارته السيئة في المجال الدبلوماسي السياسي وبعدما قامت به الحكومة المركزية في بغداد وما تخطى به بعض المسؤولين في الدولة العراقية وعدم انصياع بعض الاكراد في العدول عن تجاوزاتهم فما بقي امام الحكومة المركزية المسالمة سوى خيارها العسكري لغرض طرد قوات البيشمركة الكردية من كركوك.

وفي توقيت جيد في ليلة 14/10/2017 وعلى بركة الله توجهت الى كركوك قطعات من قيادة الشرطة الاتحادية ومن الحشد الشعبي وبدر ومن قوات مكافحة الارهاب البطلة حتى تم دخولها في ليلة مظلمة بالساعة الرابعة فجراً وكانت ميليشيات البيشمركة في أتم اليقظة والحذر في مركز محافظة كركوك ومدنها. وبعد انتشار الابطال من قطعات القوات العراقية في مركز كركوك وبين مدنها.. هربت القوات الكردية الخائبة تاركة وراءها اسلحتها الليزرية الحديثة وتركت وراءها كركوك برمتها متجهة نحو اربيل دون قتال ..كما قال المثل العراقي : (يا غريب الحك هلك) وهو مطابق بالتمام على اولئك الخائبين بالهزيمة . وبعد الهزيمة .. الهزيمة لميليشيات البيشمركة الكردية وهي هاربة كالجرذان المحمومة التي لا يأويها سوى الظلام الدامس بين الدهاليز. تمت السيطرة على كركوك خلال تسعة ساعات فقط وتمت الفرحة معها بعد انزال علم اقليم كردستان ورفع محله علم العراق الشامخ الله اكبر .. وبالصمود الذي حمله رجال من اهل العراق وبالقسم عاهدوا الله ورسوله والوطن على بشرى النصر انتزاع الحق من الباطل .

