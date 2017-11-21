بعد تجاهله الجمهور.. عادة لا يتخلى عنها عمرو دياب

متابعة / البينة الجديدة

يبتكر النجوم العديد من الحركات أثناء خضوعهم لجلسات التصوير، ويتفنن كل منهم للظهور بشكل مختلف إلا أن النجم المصري عمرو دياب من النجوم الذين يتمسكون ببعض الحركات، سواء في جلسات التصوير التي يخضع لها، أو أثناء إلتقاط الصور العادية في حياته. ويظهر من خلال صور «الهضبة» حركة يكررها استمرار، وهي وضع يديه في جيوبه، أصبحت عادة لا يستطيع التخلي عنها، ويقوم بها باستمرار بشكل لا إرادي. وكان النجم المصري قد أثار ضجة كبيرة بين متابعيه بسبب طريقته في الهروب من مجموعة من الجمهور بعد حفله الأخير، كاد يدهسهم كي لا يتوقف للحديث معهم.



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