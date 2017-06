بعد الشائعات.. «إم محمود» بخير!

البينة الجديدة / القسم الفني

إنتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي أنباءٌ عن وفاة الممثلة السورية القديرة سامية الجزائري، التي جسدت عدداً كبيراً من الأدوار أبرزها مسلسل «جميل وهنا» الذي لعبت فيه دور «إم محمود».وعلى الفور، نفت الصفحة الرسمية للجزائري على «فيسبوك» الخبر، مؤكدةً أنه «ليس صحيحاً، بل شائعة من الشائعات التي تلاحق الممثلة القديرة بين فترة وأخرى».

و جاء في المنشور : «السيدة سامية الجزائري بخير، ولا صحة لِما روّجته بعض المواقع الإلكترونية و الصفحات عن وفاتها».

