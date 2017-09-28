بعد الاستفتاء .. الأمن الاستراتجي للعراق هو أمن اقليمي

د. جواد الهنداوي

أسباب و تطورات سياسية عاشها ومايزال العراق وتشهدها دول المنطقة قادتني لاختيار عنوان المداخلة . من بينها و احدثها او آخرُها البيان الثلاثي المشترك العراقي الايراني التركي الذي صدر مؤخرا في نيويورك بعد اجتماع وزراء خارجية الدول المذكورة و على هامش الاجتماعات واللقاءات السنوية للأمم المتحدة . وهو بيان رفض للاستفتاء الكردي وعدم الاعتراف بنتائجه . مَنْ هم مهمومون بما يجري الآن في العراق و ما يواجهه من خطر انفصال الإقليم عنه والاستيلاء على كركوك ومناطق اخرى هما ايران و تركيا ،اي الدول الإقليمية التي تحُدّنا و ليس اخوتنا العرب او عُمقنا العربي او الحضن العربي ، وجيراننا من يشاركوننا الحدث او الهّمْ ليس بالكلام والتصريحات الموزونة و المعّبرة والتي تتحدث عن سيادة و وحدة اراضي العراق فقط و إنما بالفعل ايضاً. صحيح القول بأنَّ مصلحتهم تقتضي علاج الداء في العراق قبل ان ينتشر و يصل اليهم ، ولكن هذه هي السياسة ومن فنونها ان نجد وننّمي المصالح المشتركة بَيّننا و بينهم . وحدة تراب العراق و سيادته هي الآن مصلحة أمن قومي و استراتيجي للعراق ولإيران و لتركيا البلدان لم يبخلا في جهديهما و وساطتيهما وتحذيرهما للإقليم لثنيه عن المضي قدماً في إجراءات الاستفتاء و تأكيده السيطرة على كركوك . هذه المصلحة الاستراتيجية المشتركة والتي تمسُّ الأمن القومي للعراق ولإيران و تركيا ينبغي اعتبارها ركيزة لتنمية شاملة للعلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية و هذه التنميةالمنشودة خاصة في شقها الاقتصادي تتطلب و تستلزم استرجاع كركوك و آبارها الى العراق . لم نلمس من عمقنا القومي العربي اهتماما او ردود فعل تناسب حجم الحدث او تتضامن مع وحدة و سيادة العراق ، ولا نعلم كيف نُفّسر توقيت ادانة البحرين لمقاطعة العرب زيارة اسرائيل والمنطقة تعيش حدثا يهدّد أمنها واستقرارها ومن يدعم ويسهم في وقوع هذا الحدث هي اسرائيل ! هل هي الصدفة و ليس إرادة في التوقيت ؟ ولكن لا وجود للصدفة في عالم السياسة. هل هي ضرورة و حاجة قصوى و حَبَكَتْ الآن ؟ و لكن مَنْ انتظر عقودا على حرمان العرب من زيارة اسرائيل كان ممكناً له أنْ ينتظر اياما حتى تمّرُ ازمة الاستفتاء مثلاً! و للإشارة فقط دون تفصيل نلاحظ بأن الموقف الرسمي للبحرين ازاء الاستفتاء لايختلف عن موقف المملكة العربية السعودية و مصدره وزارة خارجية المملكة. البيانان عولاّ و أكدا على حكمة وحنكة السيد مسعود بارزاني في تأجيل او إيقاف الاستفتاء لان وحسب ما جاء في البيان وقت الاستفتاء غير مناسب والمنطقة تّمر بأزمات و الامر لا يساعد على الأمن و الاستقرار في المنطقة ! لا ذكر في البيان عن سيادة و وحدة تراب العراق و دستوره . ظاهرة الارهاب او معركة الارهاب هي مشهد اخر عاشه العراق ولسنوات دون نجدة او حتى موقف حيادي من عُمقنا العربي او (الحضن العربي) ، و كأنَّ الاعتقاد السائد في استراتيجية عمقنا العربي خلال تلك السنوات هو أنَّ غياب الاستقرار والأمن عن العراق بغية تغيير نظامه السياسي هو شرط و ضمان لأمن و استقرار اخواننا العرب او بعضهم ! اعتقدوا (او للدقة بعضهم) و مايزالون أنَّ ضُعف العراق يَصْب في مصلحتهم . مَنْ أعاننا في محاربة الارهاب وبعد فتوى المرجعية الجارة ايران وتحالفاتنا الدولية . لم نتلقى عوناً او دعماً من محيطنا العربي والمفترض به ان يكون عمقنا الأمني و الاستراتيجي . ما واجهه العراق وما حلّ في دول عربية وما بقيّ من القضية الفلسطينية شواهد شاخصة ودالة على غياب أمن قومي عربي سياسي و عسكري او اقتصادي وغذائي الخ ..استنتاج يقودنا الى تبني استراتيجية أمنية إقليمية قائمة على المصالح الاستراتيجية المشتركة (الأمن ،السيادة ،وحدة البلد ،الاقتصاد، الماء الخ) . وما يعزز ضرورة تبني استراتيجية أمنية أقليمية هو ليس فقط غياب أمن عربي قومي و إنما ايضاً و في الوقت الحاضر نرى ان أمن اغلب الدول العربية هو أمن مستورد ، بعضها محمية بقواعد عسكرية و اخرى تحت الهيمنة الاسرائيلية . ينبغي ان يرتكز أمننا الاستراتيجي الإقليمي على اعتبارات سياسية ومصالح وليس بموجب روابط قومية او دينية او طائفية . وما جاء في خطاب السيد رئيس الوزراء الدكتور العبادي من رفض تجزئة العراق و إقامة كيانات على اساس قومي او مذهبي هو تعبير عن سعي العراق الجديد الى اعتماد مفهوم المواطنة . أنَّ مصلحتنا الآن وبعد استفتاء الإقليم تستدعي ليس فقط التنسيق مع تركيا و إنما جعلها و اعتبارها قطبنا الشمالي لأمننا الاستراتيجي العسكري والسياسي والمائي . تدرك تركيا الآن بانها راهنت و خسرتْ مرتينّ : راهنت على داعش و خسرت وراهنت على حليفها السيد مسعود بارزاني و خسرت . والسيد اوردغان يقود سياسته الخارجية بمعول هوائي سريع و سهل الدوران . رهاناته الخاسرة ستعزّز قناعاته بدعم مقومات الدول التي تحيط به .