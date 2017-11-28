بشير يصعد بالتعاون العسكري مع روسيا إلى أعلى مستوى

وكالات / البينة الجديدة

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا ان السودان يرغب في شراء مقاتلات روسية من نوع سوخو ي-30 وسوخوي-35 وذلك خلال زيارته لروسيا التي بدأها الخميس كما افادت وكالة الانباء الروسية العامة «ريا نوفوستي».وقال بحسب ما نقلت الوكالة التي ترجمت تصريحاته الى الروسية «لقد قدمنا طلبا (لتسلم) مقاتلات سوخوي-30 وكذلك سوخوي-35». وأضاف «لا ننوي مهاجمة أحد في الخارج وانما نريد حماية بلادنا».وقال البشير ان السودان مهتم ايضا بشراء انظمة دفاع جوي روسية من طراز اس-300.وتابع كما نقلت عنه الوكالة الروسية ان الخرطوم بحاجة ايضا الى مستشارين عسكريين ومدربين روس لقواتها المسلحة قائلا «نريد تطوير تعاوننا العسكري. كل تجهيزاتنا العسكرية من صنع روسي وحين نستخدم تلك التجهيزات، نحن بحاجة لمدربين ومستشارين». وقال الرئيس السوداني أيضا انه بحث مع «الرئيس الروسي ثم مع وزير الدفاع» احتمال اقامة قاعدة عسكرية روسية على البحر الاحمر».وكان البشير اعلن عندما استقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس في سوتشي، المنتجع الروسي على البحر الاسود، انه «قلق ازاء الوضع في البحر الاحمر» موضحا «نريد التباحث في هذا الموضوع من منظور استخدام القواعد العسكرية في البحر الأحمر». وخلال لقائه بوتين اعتبر ايضا ان السودان بحاجة لحماية من «الاعمال العدائية» التي تقوم بها الولايات المتحدة رغم رفع الحظر الاميركي الذي كان مفروضا على بلاده منذ عشرين عاما. والبشير مستهدف بمذكرتي توقيف دوليتين صادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة في إقليم دارفور في غرب السودان والذي يشهد منذ 2003 حربا اهلية أوقعت 330 ألف قتيل بحسب أرقام الأمم المتحدة. لكنه ما يزال يزور بعض الدول. وهي أول زيارة يقوم بها البشير لروسيا، وتأتي بعد رفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا الحظر المفروض على السودان. وقررت واشنطن في تشرين الاول/اكتوبر رفع بعض العقوبات المفروضة على السودان لكنها أبقت هذا البلد على لائحة الدول المتهمة بدعم الارهاب. واعلن السودان وروسيا انهما وقعا اتفاقا للتعاون في القطاع النووي المدني في اطار زيارة الرئيس السوداني عمر البشير الذي استقبله رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف.ووقعت الاتفاق المؤسسة الروسية العامة للطاقة الذرية (روساتوم) ووزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى في منتجع سوتشي الروسي على البحر الاسود .

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