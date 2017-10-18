بسبب رفع السعودية مبلغ التأشيرة العراق قد يعتذر عن المشاركة ببطولة العرب للناشئين لكرة اليد



كشف مصدر مقرب من الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد، ان السعودية قررت رفع مبلغ تأشيرة الدخول الى أراضيها بشكل كبير.وقال المصدر ان «السلطات السعودية قررت رفع مبلغ تأشيرة الدخول الى اراضيها الى 2000 ريال، اي بما يقارب 525 دولاراً للشخص الواحد»، مبينا ان «التأشيرة كانت في السابق لا تتجاوز 50 دولاراً».وتابع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان «هكذا مبلغ قد يدفع اتحاد اليد العراقي الى الاعتذار عن المشاركة في بطولة العرب للناشئين، التي من المقرر ان تقام قريباً في مدينة جدة السعودية».وأشار الى ان «مساع تبذل من اتحاد اليد السعودي للتوسط لدى السلطات هناك، في سبيل حل هذه العقدة، رغبة في مشاركة اكبر عدد ممكن من الدول العربية في البطولة».

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