بريجيت ياغي وبرونو طبال بطلا مسرحية «مسترجلي»

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يلعب الممثلان بريجيت ياغي وبرونو طبال دوري البطولة بمسرحية غنائية فنية كوميدية بعنوان «مسترجلي» ستُعرَض في شهر ديسمبر المقبل. ويشارك في بطولتها أيضاً عارض الازياء اللبناني والممثل مايكل كبابي، والممثلان باريسا، هاروت سامويان، والفنان فادي ابو شعيا في أولى تجاربه التمثيلية إلى جانب عدة وجوه جديدة ومعروفة ويقوم المشاركون في المسرحية بالتمرينات الخاصة بها بشكلٍ يومي ومكثّف كما سيتم قريباً تسجيل أغاني خاصة بالمسرحية بحيث سيتم التسجيل في استوديو حسام الصعبي كما تتولى مدربة الرقص ليلى غندور تصميم الرقصات التي سيؤديها النجوم في المسرحية.يُذكر أن المسرحية هي من تأليف وإخراج جاد الخوري وإنتاج اللبنانية جومانة عوكر فيما تتولى تنفيذ الإنتاج شركة G&J productions – جورج بو منصور .



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