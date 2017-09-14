برهم صالح يستعد لخوض انتخابات كردستان بقيادة تحالف جديد عابر للأحزاب

السليمانية / البينة الجديدة

أكد مقرب من نائب الأمين العام للإتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، أن الاخير يستعد لتأسيس تحالف جديد لخوض الإنتخابات المقبلة في إقليم كردستان، مبينا أن التحالف عابر للأحزاب السياسية ويحمل برنامج إصلاحيا شاملا.وقال علي أورماري إن «نائب الأمين العام للإتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح يستعد لتأسيس تحالف لخوض الإنتخابات المقبلة في إقليم كردستان»، مبينا أن «التحالف يضم شخصيات أكاديمية وسياسية وتكنوقراط ورجال أعمال وطنيين».وأضاف أورماري أن «طبيعة التحالف الذي يقوده برهم صالح عابر لإنتماء الأحزاب السياسية ويحمل برنامجا إصلاحيا شاملا»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «صالح مازال يحتفظ بمنصبه في صفوف الإتحاد الوطني الكردستاني».وتابع أورماري أن «برهم صالح شخصية مؤثرة على الصعيد إقليم كردستان والعراق والمنطقة والعالم»، لافتا إلى أن «فترة تسلمه لرئاسة حكومة الإقليم كانت متميزة بالنجاح الإداري والإقتصادي فضلا عن أنه شخصية تتميز بالنزاهة».



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