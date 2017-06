سكنة المحلة (507) حي المهندسين ببغداد يشكون من انقطاع التيار الكهربائي والذي لا يصلهم الا ساعة او اقل من ذلك والناس صيام يا وزارة الكهرباء رجاءً.

