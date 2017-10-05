برقصة فولكلورية هندية.. استقبال منتخب الناشئين للمشاركة في كأس العالم وقحطان جثير:سنتغلب على الرطوبة في الهند

وصلت بعثة المنتخب الوطني للناشئين، إلى مدينة كلكتا الهندية، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم.

واستقبل المنظمون وفد المنتخب برقصة من الفولكلور الهندي عند وصوله المطار.

يذكر أن المنتخب العراقي سيستهل مشواره في البطولة بملاقاة المكسيك في الثامن من تشرين الأول الحالي، ومن ثم يلتقي بعد يومين بنظيره التشيلي ويختتم مبارياته في الـ14 من تشرين الأول الحالي بمواجهة إنجلترا.

وخاض المنتخب الوطني للناشئين، أولى وحداته التدريبية في الهند تحضيرا لمنافسات كأس العالم، فيما أكد أن اللاعب محمد داود تعافى من الإصابة وسيكون جاهزا لمباراة المكسيك.

وقال مدرب حراس مرمى المنتخب حسين جبار إن «المنتخب اجرى أولى وحداته التدريبية تحضيرا لمباراته الاولى أمام المكسيك في نهائيات كأس العالم».

وأضاف جبار أن «المنتخب اجرى تدريباته على ملعب مدينة كلكتا للكريكيت، والذي يبعد نصف ساعة عن مقر إقامة الوفد العراقي»، مشيرا إلى أن «اللاعب محمد داود اكتسب الشفاء التام من الإصابة وسيكون جاهزا لمباراة المكسيك التي ستقام في الثامن من تشرين الاول الحالي».

ومن جانبه أكد مدرب منتخب الناشئين، قحطان جثير، أن المنتخب يواصل تدريباته في مدينة كلكتا الهندية تحضيرا لمبارياته في بطولة كاس العالم، مبينا أن نسبة الرطوبة عالية في كلكتا لكن المنتخب سيتغلب عليها ويظهر بالشكل المطلوب.

وقال قحطان جثير ، إن رحلة المنتخب من بغداد إلى الهند كانت طويلة واستغرقت نحو 20 ساعة»، مبينا أن «المنتخب أجرى فور وصوله مدينة كلكتا تدريبات لإزالة الإجهاد».

وأضاف جثير أن «المنتخب سيواصل تدريباته وفق المنهاج الخاص، المعد لمباراته الأولى أمام المكسيك في نهائيات كأس العالم»، مشيرا إلى أن «درجة الرطوبة عالية جدا في كلكتا، إلا أن اللاعبين سيتغلبون عليها ولن تكون عائقا أمامهم للظهور بالشكل المطلوب في البطولة».



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