باسم الطيب : (سيرك بالعراقي) يعالج القضايا الاجتماعية باسلوب ساخر

البينة الجديدة / القسم الفني

قال الفنان باسم الطيب ان برنامجه الجديد(سيرك بالعراقي) يسلط الضوء على اهم القضايا الاجتماعية باسلوب ساخر وهذا البرنامج من تقديم استوديو نقطة للفنون المعاصرة والذي سبق وقدم عدة مشاريع فنية ومن اهمها مسرحية اعزيزة التي استمر عرضها لموسمين..واضاف الطيب : ان البرنامج يهدف الى فتح هذه الملفات وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر ليكون المحتوى النقدي مرنا وسريع الوصول الى اذهان المتلقين .. مضيفا انه يحاول من خلال البرنامج انجاز كل العمليات الفنية كفريق عمل من خلال استوديو نقطة .جدير بالذكر ان البرنامج اسبوعي يستغل منصات التواصل الاجتماعي لعرض محتواه ويقدم كل يوم اثنين وقد حققت الحلقات الاولى نسبة مشاهدة واسعة على المواقع الالكترونية.



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