ايــــــران تحـــــــذر من تهــــــــديد أوربي غير مــــــــوجود

وكالات / البينة الجديدة

قالت وكالة فارس للأنباء مؤخرا إن البريغادير جنرال حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني حذر أوربا من إنها إذا هددت طهران فإن الحرس الثوري سيزيد مدى صواريخه لأكثر من ألفي كيلومتر. ولم يصدر عن اي من دول اوروبا تهديد مباشر لطهران، لكن فرنسا دعت إلى إجراء حوار»حازم» مع إيران بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية وإلى مفاوضات محتملة بشأن هذه القضية منفصلة عن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى عام 2015. وقالت إيران مرارا إن برنامجها الصاروخي دفاعي وليس محل تفاوض. ونقلت فارس عن سلامي قوله «إذا كنا نبقي مدى صواريخنا عند 2000 كيلومتر فهذا ليس بسبب الافتقار للتكنولوجيا. إننا نلتزم بمبدأ استراتيجي». واضاف «حتى الآن نشعر أن أوربا لا تمثل تهديدا ولذلك لم نزد مدى صواريخنا. ولكن إذا كانت أوربا تريد أن تتحول إلى تهديد فسنزيد مدى صواريخنا».وقال الميجر جنرال محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني الشهر الماضي إن مدى الصواريخ الإيرانية الذي يبلغ ألفي كيلومتر يمكن أن يغطي»معظم المصالح والقوات الأميركية» في المنطقة ومن ثم فإيران لا تحتاج لزيادته.وأضاف جعفري إن مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية يقوم على أساس المدى الذي حدده الزعيم الأعلى أية الله على خامنئي قائد القوات المسلحة الإيرانية.واتهمت الولايات المتحدة إيران هذا الشهر بتزويد المقاتلين الحوثيين باليمن بصاروخ أُطلق على السعودية في يوليو /تموز ودعت الأمم المتحدة إلى محاسبة طهران عن خرق قرارين لمجلس الأمن. ونقلت فارس عن سلامي قوله إن»اليمن محاصر بشكل كامل. كيف يمكن أن نكون قدمنا لهم أي صواريخ؟ . واعتبر سلامي إن الحوثيين نجحوا في زيادة مدى ودقة صواريخهم في» إنجاز علمي». وقال جعفري إن إيران لا تقدم سوى «المشورة والدعم المعنوي « للحوثيين، رغم تقارير منظمات دولية والاعلان مرارا عن ضبط اسلحة متوجهة من ايران الى اليمن. كما تنفي إيران منذ فترة طويلة إرسال مقاتلين إلى سوريا لمساعدة الرئيس بشار الأسد في حربه ضد مقاتلي المعارضة. وتقول إن وجود الحرس الثوري على الأرض من أجل تقديم المشورة. وفيما يبدو أنه تصحيح لتصريحات جعفري قال سلامي إن دعم إيران للحوثيين «سياسي ومعنوي». وفرضت الولايات المتحدة عقوبات من جانب واحد على إيران قائلة إن تجاربها الصاروخية تمثل خرقا لقرار أصدرته الأمم المتحدة ويدعو طهران إلى عدم القيام بأنشطة لها صلة بصواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية .

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