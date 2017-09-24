ايران تختبر صاروخا بالستيا جديدا بمدى 2000 كم

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اختبرت إيران صاروخ «خرمشهر الباليستي» البعيد المدى الذي تمَّ الكشف عنه خلال العرض العسكري يوم الجمعة.ونشر موقع «ايريب نيوز» الإيراني شريطاً مصوّراً عن إطلاقِ الصاروخ خرمشهر وهو أحدث صاروخ باليستي ايرانيّ يبلغ مداه 2000 كيلومتر وقادر على حمل رأس لمدى 1800 كيلومتر، كما بإمكانه حمل عدة رؤوس بدلاً من رأس واحد.وفي السياق نفسه، قال قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة في تصريح له على هامش الاستعراض العسكري للقوات المسلحة في طهران حول إزاحة الستار عن صاروخ خرمشهر «إنّ هذا الصاروخ يعدّ إنجازاً جديداً، حيث قامت وزارة الدفاع بصناعته لحرس الثورة الإسلامية».وصرّح العميد حاجي زادة بالقول «لقد بدأت عملية التدريب على صاروخ خرمشهر الباليستي وقريباً سيتم استخدامه في قوات الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية».

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