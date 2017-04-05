اوسي تطلع ميدانيا على مشروع ماء البصرة الكبير

البصرة / البينة الجديدة

اطلعت وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة د. المهندسة أن نافع اوسي ميدانياً خلال زيارتها محافظة البصرة على مشروع ماء البصرة الكبير برفقة نائب محافظ البصرة السيد محمد التميمي والسيد الوكيل الفني المهندس جابر عبد خاجي.وفي تصريح للمركز الاعلامي للوزارة اكدت السيدة الوزير أن المرحلة الثالثة والرابعة من المشروع من المؤمل ان تكتمل نهاية عام 2017 ليعمل المشروع بشكل جزئي ويوفر المياه الصالحة للشرب (RO) الى مناطق البصرة, مشيرة الى المشروع يتضمن اربع مراحل 3 منها تنفذ ضمن القرض الياباني والمرحلة الرابعة بتمويل من الحكومة العراقية ويضم المشروع محطات تحلية وتصفية ومحطات تحويل كهربائية.

وأضافت السيدة الوزير ان الوزارة تواصل العمل وبوتائر متصاعدة في تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير ليقضي بعد انجازه على أزمة ملوحة وتلوث المياه في مركز المحافظة (مدينة البصرة) وناحية الهارثة وهو من المشاريع المهمة والستراتيجية الطويلة الامد في المحافظة كونه سيوفر المياه الصالحة للشرب ضمن المواصفات العالمية الى مليوني نسمة حال انجازه، مبينةً أن مجموعة من الشركات الأجنبية التخصصية الرصينة تتولى تنفيذ المشروع وهي شركة (Hitachi) اليابانية وشركة (OTV) الفرنسية .

