انشاء مركز السياب للثقافة والفنون في محافظة البصرة

بغداد / البينة الجديدة

أوعز وزير النفط بإنشاء بناية يطلق عليها مركز السياب للثقافة والفنون في محافظة البصرة .

وقال وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي أن هذا المشروع الثقافي ياتي ضمن اهتمامات الحكومة الاتحادية ووزارة النفط لدعم النشاطات الثقافية والفنية والاعلامية في المحافظة .

وأضاف اللعيبي ان هذا المشروع يتضمن تشييد بناية بمواصفات معمارية عصرية تضم قاعات لعرض الاعمال والنتاجات الفنية والتشكيلية لفناني المحافظة مجاناً فضلاً عن اقامة واستضافة المعارض المحلية والوطنية والدولية وتابع وزير النفط أن هذا المركز سيتضمن قاعة للمؤتمرات الصحفية واقامة الندوات والاماسي الادبية والثقافية ومعارض للكتب ، وسيتم مراعاة الجانب الجمالي والمعماري لشكل البناية الذي يستمد في تصميمه من الشناشيل البصرية والتراث المعماري البصري العريق، من جهته قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الخدمية والاجتماعية والانسانية والثقافية التي تقوم بها الوزارة لابناء هذه المحافظة التي تشكل الثقل الاكبر في الانتاج النفطي الوطني العراقي وعليها ان تحظى بالاهتمام الذي تستحقه واضاف جهاد أن الوزارة تامل من اقامة مركز السياب للثقافة والفنون ان يكون مرآة للنشاطات الثقافية والفنية والاعلامية للمحافظة خصوصاً وللبلد عموماً..والعمل على جمع شمل المبدعين في شتى مجالات الثقافة والفنون بهدف اتاحة الفرصة لهم للتواصل مع الجمهور والمتلقي .

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