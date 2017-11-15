انجاز مشروع اعمار وتأهيل جسر غماس في محافظة الديوانية

الديوانية / البينة الجديدة

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة المشارفة على انجاز مشروع اعادة اعمار وتأهيل جسر غماس بنسبة انجاز بلغت 90% , في محافظة الديوانية.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان المشروع ينفذ عن طريق شركة الرشيد العامة احدى تشكيلات الوزارة , مبيناً ان الجسر يعد من الجسور المهمة في المحافظة كونه يربط بين أحياء غماس ومركز المدينة , مشيرا الى ان العمل وصل الى مرحلة متقدمة وهي المرحلة الثالثة والاخيرة والذي يشمل اعادة تهيئــــــة وتركيب فقرات الجسر واعادة المفقود منها وتصنيع المتضرر أي اعادة نصبها بالكامل .

يذكر ان المشــــــروع يتكون من ثلاثة مراحـــل المرحـلــة الأولــــى عبارة عن سحب الجسر المنهار خارج النهر ، و الثانيـــة تتمثل بتثبت الركــــائز أمـا المرحلة الثالثة فهي عبارة عن إعادة نصب الجســر وتعويض التالف منـه وتصليح المتضرر.



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