انتصار العراق

جسام محمد السعيدي



تحول بوصلة البعض إلى (الدفاع عن قطر ومساندتها) .. دليل آخر على صدق مقولة المرجع الديني الأعلى وأمّا الأطراف الأخرى سواء الإقليمية أو الدولية فمن المؤكّد أنّها تلاحظ في الأساس منافعها ومصالحها قالها المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني في 18/12/2015م، وحاول البعض عدم تصديقها، لأنها تهدم الحلم الوردي الذي تخيله حقيقة فيمن يحبه ويتبناه من تلك الأطراف

وأمّا الأطراف الأخرى سواء الإقليمية أو الدولية فمن المؤكّد أنّها تلاحظ في الأساس منافعها ومصالحها وهي لا تتطابق بالضرورة مع المصلحة العراقية، فليكن هذا في حسبان الجميع». وما زالت الأيام وأحداثها تثبت صدق هذه المقولة… وليس آخرها أزمة قطر. المبدأ واحد لا يتغير… ولكنه عند البعض، هو كشريط المطاط يذهب حيث تشاء العبارة أعلاه جامعة ولا تستثني أحداً من الدول في محيطنا العراقي، أو في العالم، فكلها تنطبق عليها هذه العبارة «فمن المؤكّد أنّها تلاحظ في الأساس منافعها ومصالحها وهي لا تتطابق بالضرورة مع المصلحة العراقية» وهذا ليس عيباً دائماً، فمن حق الجميع البحث عن مصلحته أولاً ما لم يغمط حق طرف آخر أو يعتدي عليه، ولا بأس بالعمل مع هذا الطرف ان تطابقت معه مصلحتنا

قبل مدة انتقد المرجع الأعلى خاطفي الصيادين القطريين، واعتبر ذلك مخالفاً للقرآن والسنة النبوية، ولسمعة العراقيين، ولسمعة مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، ومخالفاً لمصلحة العراق، مهما كان هدف الخطف نبيلاً، ومهما كانت قبح ووضاعة حكومة قطر، فالغاية لا تبرر الوسيلة.لكن اخوة يوسف اعتبروا كلامه إضعافاً للإسلام وتأييداً لحكومة قطر الارهابية!! فجوزوا الاضرار بسمعة الدين ومخالفة احكامه والتضحية بمصلحة العراقيين مقابل ما يسمونه مصلحة الاسلام حين قال

«إن هذه الممارسات لا تنسجم مع المعايير الدينية والقانونية، وتتنافى مع مكارم أخلاق العراقيين، وتسيء الى سمعة بلدهم، وهي ممارسات مدانة ومستنكرة بكل تأكيد

ولا ندري لماذا لم يُخطف القطريون وهم يصطافون في جزيرة كيش، أو بحر قزوين، أو بيروت، وغيرها من مصائف دول أهل المبادئ، فأعدادهم أكبر

لا يجوز خطفهم لأن ذلك سيضر بمصالح هذه الدول وسمعتها، ويُضعف الاسلام أما في العراق فلا بأس بخطفهم وليذهب الاسلام واهل العراق ومصالحه السياسية والاقتصادية إلى الجحيم .من ساند قطر ضد المعسكر الآخر، ساندها لأن الدولة التي تمثل بوصلة الحق – حسب وجهة نظره- ساندت قطر وفتحت موانئها لها، وكأننا لم نؤمر بأن نتبع الحق ونعرف الرجال والدول به، لا العكس يبررون تبدل موقفهم من قطر، بأنهم يقفون مع أهون الشر لضرب أكبره، ولمصلحة الاسلام!!!.لسنا بصدد تقييم حُسن أو قُبح موقف هذه الدولة أو تلك الجماعة، من قطر، فهذا ليس هدف مقالنا، بل هدفه أن نتذكر أن السياسة التقاء مصالح، ولا مبادئ فيها كما يدعي مناصرو تلك الدولة. والسياسي الناجح هو من يبحث عن مصلحة بلده، بلا إضرار بغيره، وأشد على يده. فلا داعي للزعيق والصراخ باسم المبادئ مرة أخرى لأن رائحة النفاق أزكمت الأنوف..إذ أين كانت مصلحة الاسلام عندما انتهكت أحكامه في العهد والوعد وتجنب الخيانة، حين خُطف الصيادون القطريون

ومتى كان الله يُطاع من حيث يُعصى؟! ألا يُضاف ذلك إلى ما أقمناه من أدلة منطقية ووجدانية في سنوات سابقة، وفي تحليلات شتى بشأن هدف من يساعد العراق في حربه ضد الارهاب؟!! كل الاطراف التي كانت عاملاً مساعداً في نصرنا.. اختلفت أو اتفقت معنا في الدين..من الشرق أو الغرب..المهم ان مصلحتها تتفق معنا في دحر داعش.. فمرحباً بها..ولكن حذار منها لأنه تروم مصلحتها.. لا الانسانية والدين ولا المبادئ…العجيب أنها تستخدم (باء) تجر عندها ولا تجر عند غيرها !!!لكن شكراً لهم اياً كانوا، طالما أنهم كانوا عاملاً ثانوياً مساعداً في النصر، ولا تهمنا نيتهم وان كانت مقولة المرجعية قد بينتها. ومبارك للعراقيين نصرهم الذي تحقق بسبب ثنائية:1. فتوى المرجعية الدينية العليا.2. استجابة العراقيين لها

