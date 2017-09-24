امين منطقة الشماعية يعقد جلسة حوارية مع السيد علي السكوت امين عام عشائر جنوب بغداد

البينة الجديدة / نعمة كاظم

بدعوى ارسلت من مختار منطقة الشماعية السيد نعمة العاصي الى الامين العام لمجلس شيوخ ووجهاء عشائر جنوب بغداد السيد علي السكوت الياسري مسؤول مكتب الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية للحضور الى جلسة عشائرية حوارية في مضيف المختار وبحضور نخبة من شيوخ ووجهاء المنطقة حيث فتحت الجلسة بقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء وكذلك دار النقاش على الاوضاع الخدمية والامنية وكان للحضور عدة مطالب ومن اهمها:-

١-رفع الحواجز الكونكريتية التي تحيط بمنطقتهم وفتح الشوارع الرئيسة .

٢-اكمال اعمار مستشفى الشماعية الذي لم يكتمل إنشاؤه.

٣- رفع النفايات المتراكمة في المنطقة والايعاز إلى دائرة بلدية الغدير بذلك .

٤-المطالبة بالصيانة المستمرة للمجاري.

٥- المطالبة باستبدال الاسلاك الكهربائية كونها قديمة وتتعرض للعطلات بين الحين والاخر.

6- التأكيد على تجهيز المركز الصحي الرابع (العيادة الطبية الشعبية السابعة ) بسيارة إسعاف وكادر طبي لاستقبال الحالات الطارئة ليلا ونهارا.

هذا واكد الامين العام للمجلس الشيخ الياسري على رفع طلباتهم الى الجهات المختصة. وتم تشكيل ممثلية عشائر منطقة الشماعية برئاسة مختار المنطقة السيد نعمة العاصي وتتفرع الى لجان لمتابعة خدمات المنطقة. ويكون ارتباط الممثلية بالامين العام لمجلس شيوخ ووجهاء عشائر جنوب بغداد وثمن الحضور الدور الذي يلعبه امين منطقتهم والتحرك المستمر لخدمة الأهالي الكرام .



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