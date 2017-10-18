امريكا : لا نريد تحويل لندن إلى فلوجة أخرى

من هو الإرهابي في فيلم "London has fallen" الذي أنتج عام 2016؟ تجيب النشرات الإخبارية التي تصدرت المشاهد الأولى بأنه تاجر السلاح سيئ السّمعة، عمران برقاوي، وهو باكستاني مسلم، يعيش مع عائلته في قصر ضخم يوازي قصور الملوك ، ومن بين العمليات الإرهابية التي قام بها، تفجير فندق في العاصمة الفلبينية مانيلا، ومثلت أسوأ حدث في تاريخ الفلبين والأكثر تدميراً منذ عشر سنوات في آسيا . ويظهر برقاوي فخوراً بابنه قمران، الذي عاد للتو من مانيلا ، ويبارك له إنجازه، ثم ينتقل مع أبنائه للاحتفال بحفل زفاف ابنته الوحيدة، التي قُتلت في نفس اليوم حين قصفت القوات الأميركية المكان، بعد إخبارية تؤكد وجود "الهدف" فيه وقتل العشرات في هذه العملية، باستثناء برقاوي، وأبنائه الثلاثة: قمران، ورازا، وسلطان .



في مشهد القصف يظهر القصر بالنسبة لمن نفذ المهمة "مربع صغير من دون تفاصيل".

كأن يُقتل الجميع بسبب فرد

مرّ عامان على قتل برقاوي، وفي هذا الوقت يتوفى رئيس الوزراء البريطاني، فيُدعى زعماء العالم إلى جنازته باستثناء الرئيس الروسي، فيما تُقدّم خدمة ملكية خاصة لـ 28 أبرز قيادات العالم، بينهم ملكة الأردن رانيا العبدالله، والأمير السعودي مقرن بن عبد العزيز.

وهذه المعلومات ذُكرت في اجتماع لجنة من كبار المسؤولين البريطانيين لتنظيم وقائع الجنازة، وورد فيها تخوّف من 350 مواطنا بريطانيا تنقلوا ذهاباً وإياباً بين البلاد وسوريا العام الماضي"، وأضاف المتحدث "بناء على تجربتنا مع نظرائهم في العراق وأفغانستان علينا تفعيل جيشنا السابق للتعامل معهم".

تتم الجنازة بحضور 40 من زعماء العالم، ويتخلل المشاهد نشرة إخبارية تقول فيها المذيعة البريطانية "إن هذا الحدث يحظى بأكبر حماية أمنية على وجه الأرض" لكن هل هذا صحيح؟

تتكسر الصورة الأمنية بمجرد بدء مراسم الجنازة، حيث ينطلق الرصاص نحو الجميع من قبل عناصر الأمن أنفسهم، ومن الحرس الملكي، ليسقط عشرات الضحايا من المدنيين والقوات الأمنية والرؤساء، كما تدوّي تفجيرات متتالية في أهم معالم لندن، تحصد مئات الأرواح، وكل ذلك في سبيل الوصول إلى الرئيس الأميركي، وهو الوحيد الذي ينجح في الهروب.

الانتقام

إذن، البرقاوي لم يمت، عاد للانتقام لما حلّ بعائلته، ويبث تبنيه لكل ما وقع عبر فيديو ينتشر عالمياً عبر جميع مواقع التواصل، ويقول فيه "رسالتي للغرب، حان الوقت للانتقام من جرائمهم وقتلهم عائلاتنا، ومنذ الآن سيتغير العالم للأبد" مطالباً بتسليمه الرئيس الأميركي وإلا ستستمر دوامة القتل.

وفي حوار بين الأميركيين والبريطانيين يقول مسؤول أمني بريطاني إنه يريد أن تتم العملية المشتركة بنجاح "لا أن تتحول لندن إلى الفلوجة".

حين يعلم الرئيس الأميركي بأن برقاوي هو المسؤول، يقول لحارسه الشخصي وهو فعلياً الشخصية الرئيسة في الفيلم "لم نكن نعلم أن عائلته معه حينذاك" يقصد وقت القصف الجوي لبيت برقاوي.

أما مايك فيذكرنا بأبطال أفلام الأكشن "رامبو وفاندام"، هذه الشخصية التي تخرج حية من بين الأنقاض والدماء، إذ يموت الكل لكنها الأقدر على القتال والبقاء.

تتم تصفية جميع الإرهابيين، بينهم أولاد برقاوي جميعاً، وعند تحديد القوات الأميركية الجوية هدفها، وهو برقاوي، وقبل عملية تصفيته مع جماعته، يقول المنفذ "تم التأكد من خلوّ المكان من مدنيين"، بالتالي يتم الإيعاز بقتل الإرهابي، إلا أن الصورة تكذّب، إذ يسقط عشرات الضحايا من المدنيين أثناء ذلك.

يُذكر أن الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم "Olympus has fallen" الذي أنتج عام 2013، وحاز على تقييم أعلى من الثاني، وحقق أرباحاً أعلى في دور السينما، وفق أرقام موقع "IMDb".

وكان هذا الفلم هو انعكاس لما يفكر به البريطانيون حيث جاءت تفجيرات لندن الأخيرة محملة بالدلالات، منذرة بالمخاطر، كاشفة عن تعقيدات آتية في العلاقة بين العالم الإسلامي والغرب ليس من السهل التنبؤ بمسارها. وهذه نظرات سريعة على مدلول هذه التفجيرات، والصراع الدائر بين صناع الرأي والقرار في الغرب حول معناها ومغزاها.

نظرات في الصيغة والإخراج

فيما يتصل بالصيغة والإخراج، يحسن التوقف عند أمور مهمة، منها:

أولا: هذه أول مرة يشارك مسلمون غربيون بالمولد والجنسية في هجمات كهذه، فقد تبين أن مفجري قطارات لندن أربعة شباب بريطانيين، ثلاثة من أصل باكستاني، وواحد من أصل جامايكي، وهو ما يحمل نذير شؤم بالنسبة للمسلمين الغربيين، لما سيؤدي ذلك إليه من تعميق الريبة التي ينظر بها المواطن الغربي إلى جاره المسلم، ويرفع من رصيد الحركات العنصرية والقوى السياسية المناهضة للمهاجرين، خصوصا في أوربا.

"الطريقة التي تتبعها المجتمعات الغربية في التعاطي مع مسلميها، ترحيبا وقبولا أو تمييزا وتحيزا، هي التي ستحدد في النهاية مدى إمكان اختراقهم من طرف تنظيم القاعدة والتنظيمات السائرة على دربه"

وقد تصاعدت جرائم الكراهية ضد المسلمين البريطانيين بشكل لافت، حيث اقتُرفت أكثر من 300 جريمة كراهية هذا الأسبوع ضدهم وضد مساجدهم ومؤسساتهم. والمسلمون الأوربيون أكثر عرضة لهذه المخاطر من المسلمين الأميركيين، لأن التمييز ضد المسلمين أوضح داخل المجتمعات الأوربية، وكثير منهم فقراء مضطهدون اجتماعيا، على خلاف المسلمين الأميركيين الذين يتمتعون بمستوى عال جدا من التعليم والمال، وهم مندمجون في المجتمع الأميريكي المتعدد الأعراق والثقافات.

وليس من ريب في أن المسلمين البريطانيين خاصة، والمسلمين الغربيين عامة هم الخاسر الأول من تفجيرات لندن، وما من ريب أيضا في أن من يقف وراء التفجيرات -باستخدامه شبابا بريطانيين- قد ارتكب جريمة بحق الجاليات المسلمة في دول الغرب، ووضع مستقبلها ومستقبل الإسلام في الغرب بوضع لا يحسدان عليه

ثانيا: من الراجح جدا -وإن لم يتأكد بعد- أن تنظيم القاعدة هو من دبر وخطط لتفجيرات لندن، ومن مؤشرات ذلك أن بعض الشباب البريطانيين الذين نفذوها سافروا إلى باكستان أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، كما أفادت الصحف البريطانية، وهو ما يوحي بأنهم كانوا ينسقون مع عناصر من القاعدة في المنطقة.

ومهما يكن فقد تمكن تنظيم القاعدة مرة أخرى من تنفيذ ما توعد به، وهو ضرب الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة في العراق في عقر دارها. وطبقا لإحصاء البروفسور روبرت اباب بجامعة شيكاغو، -مؤلف كتاب "الموت من أجل النصر"Dying for Victory – فإن تنظيم القاعدة استطاع منذ عام 2002 أن يقتل مواطنين من 18 دولة من أصل 20 دولة ذكر أسامة بن لادن أسماءها في خطاباته، باعتبارها دولا مساندة للغزو الأميركي للعراق وأفغانستان، وفي تهديد من تبنوا هجمات لندن بضرب إيطاليا تأكيد على أن المسار في هذا المنحى لا رجعة عنه عند القاعدة.

وليس لدى القيادة البريطانية أي خيارات عسكرية الآن، على عكس الولايات المتحدة عام 2001، حيث كانت أفغانستان هدفا واضحا للانتقام.

أما بريطانيا اليوم فغاية ما تفعله هو الإصرار على إبقاء جيشها في العراق، وهو خيار مشكوك في إمكانه أيضا بعد الهجمات، خصوصا مع ما عرف عن الشعب البريطاني من مناهضة احتلال العراق ابتداء، وبعد أن دفع الشعب البريطاني داخل وطنه ثمنا باهظا لذلك، ورأى بأم عينيه الرابط بين غزو العراق وأفغانستان وبين أمنه في وطنه الأم.

"جاءت التفجيرات متسمة بما اتسمت عمليات القاعدة من قتل بالجملة دون تمييز، واستهداف متعمد للمدنيين بحجة المعاملة بالمثل، وهو منهج مبني على رؤية فقهية ضعيفة الأساس لا تراعي خلُق الحرب في الإسلام، ورؤية سياسية ضيقة الأفق لا تنظر إلى مآل الأفعال"

ثالثا: جاءت التفجيرات متسمة بما اتسمت عمليات "القاعدة" من قبل، من قتل بالجملة دون تمييز، واستهداف متعمد للمدنيين بحجة المعاملة بالمثل، وهو منهج مبني على رؤية فقهية ضعيفة الأساس لا تراعي خلُق الحرب في الإسلام، ورؤية سياسية ضيقة الأفق لا تنظر إلى مآل الأفعال .

ومهما يحقق هذا المنهج من ثمرات آنية، فله من الانعكاسات السلبية أضعاف ذلك، خصوصا في وقت ينبسط فيه الإسلام في كل أرجاء الأرض، ويعيش ثلث مسلمي العالم في وضع أقليات دينية وعرقية (طبقا لتقديرات "موسوعة أكسفورد للعالم الإسلامي المعاصر").

ومن مفارقات تفجيرات لندن التي استهدفت ضحاياها من غير تمييز أن من بين قتلاها الفتاة المسلمة البنغالية "شهارا إسلام" والمرأة اليهودية الإسرائيلية "آنات روزمبرغ".

رابعا: من الجلي أن تفجيرات لندن كانت ثمرة إعداد طويل النفَس دقيق التخطيط. فالمملكة المتحدة –على خلاف الولايات المتحدة- لديها خبرة متراكمة في التعاطي مع إرهاب الجيش الجمهوري الآيرلندي، وهي تمتلك جهاز استخبارات داخلي قوي، كما تدرك بشكل لا لبس فيه أنها مستهدفة .

ومع كل هذه العوامل وقعت التفجيرات في وضح النهار في قلب العاصمة لندن، وفي ذلك ما فيه من دلالة على أن الحيلولة دون هذه العمليات بالوسائل الأمنية أمر متعذر، ولا بد من التعاطي معها بحكمة السياسة .

كما دلت الهجمات على أن تنظيم القاعدة بدأ يتحول من حركة إلى فكرة، وهو ما كان يحذر منه خبير الإرهاب الأميركي "بروس هوفمان"، لأن هزيمة تنظيم له بنية واضحة أمر ممكن عمليا مهما تعسر، أما هزيمة فكرة نظرية قد تتبناها اليوم أي مجموعة من الشباب المسلم الغاضب من المظالم الكثيرة المرتكبة ضد المسلمين، ثم تحولها غدا إلى ضربات مهلكة في أي مكان من البسيطة، فهي أمر عسير التحقق، بل مستحيل عمليا.

وقد جاءت ردة فعل القادة البريطانيين على تفجيرات لندن متسمة بشيء من برودة الإنجليز التقليدية وعقلانيتهم السياسية.