امام انظار معالي وزير الداخلية الاستاذ قاسم الاعرجي المحترم .. هذه نتائج استبيان زاوية اضاءات مرورية في (البينة الجديدة)

اشادات بالدور الكبير الذي يضطلع به رجال المرور في تأمين انسيابية حركة السير والمرور بشكلٍ ممتاز

العمل الميداني لمدير المرور العام ومديري مرور بغداد الكرخ والرصافة وأمراء القواطع يثير اعجاب السواق والسابلة

مقابلات مدير المرور العام مع المواطنين كل يوم اربعاء اسهمت في حل الكثير من المشاكل والصعوبات

تحية لرجل المرور الذي نقل رجل بعد تعرضه لحادث دهس وتبرع له بالدم لإنقاذ حياته

ملف اعده / صباح الشيخلي

«في اطار سعيها لإشاعة الثقافة والوعي المروري في البلاد وتسليط الضوء على انشطة وفعاليات مديرية المرور العامة وبيان الصعاب والتحديات التي يواجهها رجال المرور اثناء اداء واجباتهم الميدانية قامت (زاوية اضاءات مرورية) بإجراء استبيان ميداني في شوارع بغداد شمل شرائح من سواق المركبات المختلفة وفي مقدمتهم سواق سيارات الاجرة والخصوصي وسيارات الحمل والدراجات النارية اضافة الى المشاة (السابلة) وقد كانت العينة المختارة بحدود (1000) شخص من مختلف الاعمار والاجناس وقد خلص الاستبيان الى نتائج امكن تبويبها وفق الابواب التالية :-

• سواق سيارات الاجرة :

معظم الذين شملهم الاستبيان كانوا من شريحة الشباب حيث اكدوا ان اغلبهم يقود سيارات نوع (سايبا) وان معاناتهم تتلخص بكثرة العطلات لهذا النوع من العجلات لاسيما مضخة الوقود (فيت بمب) مما يرهق ميزانيتهم المالية كونهم يعتاشون على هذه السيارة وتمنى هؤلاء على الجهات الحكومية استيراد سيارات اجرة ذات مواصفات فنية تتلاءم مع طبيعة الراكب العراقي واجواء البلاد اضافة الى توفر المتانة كما تمنوا ان تكون الشوارع مبلطة بشكلٍ فني بحيث لا تلحق ضرراً بعجلاتهم .

• سواق السيارات الخصوصي:

معظم الذين شملهم الاستبيان اكدوا ان مشكلتهم الرئيسية تتمثل بعدم وجود ساحات نظامية لوقوف السيارات الامر الذي يجبرهم على ركن سياراتهم على ارصفة الشوارع وحتى هذه الارصفة هناك من يظهر ويطالب السائق بأجرة وقوف ولطالما حصلت مشادات واكدوا ايضاً ان الحكومة مطالبة بتوفير ساحات وقوف نظامية او بنايات معدة لوقوف السيارات وان يتم اختيارها بالقرب من المستشفيات والاسواق التجارية والوزارات والدوائر ذات الصلة بمعاملات الناس اليومية واظهر الاستبيان ايضاً ان معظم سواق سيارات الخصوصي يتمنون على مديرية المرور العامة بأن تكون الاجازات الخصوصية لمدى الحياة واستلام رسمها لمرة واحدة اسوةٍ بما يحصل في دولٍ متقدمة مثل بريطانيا حيث يتم استيفاء رسم بما يعادل (70) باون مقابل اجازة سوق نافذة المفعول كما اظهر الاستبيان الحاجة الى قانون مروري يتواكب مع متطلبات العصر إذ من غير المعقول الابقاء على عقوبات بواقع (5او 10) الاف دينار امام مخالفاتٍ مرورية جسيمة قد تذهب نتيجتها ارواحٍ ابرياء .

•سواق اللوريات:

اظهر الاستبيان لهذه الشريحة ان مطالب سواق هذه المركبات تتمحور حول اصلاح الطرق السريعة والمجسرات والانفاق وايجاد ساحات وقوف نظامية على جانبي الطرق الخارجية لإغراض الوقوف لمثل هذه السيارات الكبيرة بهدف اخذ الراحة والقيلولة او الانتظار اضافة الى الحاجة الى وجود محطات تعبئة وقود نظامية وغيرها من الاحتياجات الضرورية لاسيما وان هذه الشريحة تقوم بأعمال نقل لمختلف البضائع والسلع سواءً الانشائية او الغذائية .

• سواق الدراجات النارية :

بمختلف انواعها بما فيها (الستوتات) و(التكتك) : اظهر الاستبيان ان معظم الذين يقودون الدراجات النارية والستوتات والتكتك هم بأعمار صغيرة وهم لا يشعرون بالمسؤولية ازاء غيرهم لاسيما وان كثيراً منهم يقوم بنقل اشخاصٍ بشكلٍ يعرض حياتهم للخطر وان اغلب هؤلاء يتعمدون السير عكس الاتجاه (رونك سايد) والاستدارة كيفما يشاؤون .

• السابلة (المشاة): هذه الشريحة واسعة وهي تضم مختلف المستويات العمرية والثقافية والاجتماعية حيث هناك الطبيب والمهندس والمحامي والقاضي والاعلامي والمعلم والمدرس والطالب واستاذ الجامعة والعامل وربة البيت وهؤلاء جميعهم يشكون من عدم وجود مناطق مخصصة ومعلمة بخطوط وعلامات نظامية للعبور حيث لوحظ عدم وجود اي منطقة عبور نظامية لهذا الغرض وهو ما يعرض حياة المواطنين الى المخاطر والحوادث المؤسفة كما لا توجد جسور عبور وان ما موجود من هذا الجسور اما مهمل او لم يتم اكماله وهذا ما يلاحظ بأغلب مناطق بغداد ولاسيما في الطرق الخارجية حيث الحاجة الماسة اليها خصوصاً المناطق ذات الكثافة السكانية .

•الخلاصة

قامت زاوية اضاءات مرورية وبعد فحص وفرز نتائج الاستبيان بشكلٍ دقيق التوصل الى الخلاصة التالية التي يمكن اجمالها وفق الاتي:

1- ان سائقي المركبات كافة والمشاة يكنون احتراماً خاصاً الى رجال المرور لما يبذلونه من جهودٍ رائعة في حماية ارواحهم وممتلكاتهم .

2- ان اغلب الذين شملهم الاستبيان اشادوا بالدور الكبير الذي يضطلع به السيد مدير المرور العام اللواءعامر خضير عباس العزاوي ومديري مرور بغداد الكرخ والرصافة وامراء القواطع كافة وذلك لتواجدهم الميداني واشرافهم على تنظيم حركة السير والمرور بشكلٍ يعطي انطباعاً بأن رجال المرور هم حقاً في خدمة المواطن ويسعون الى ترجمة توصيات وتوجيهات وزير الداخلية الاستاذ قاسم الاعرجي والتي تؤكد على اولوية خدمة المواطن وتذليل المعوقات امامه .

3- رغم ان تخطيط الشوارع ومناطق العبور وعطلات الاضوية المرورية والمطبات والتخسفات هي من واجبات امانة بغداد الا ان سائقي المركبات والسابلة يتطلعون لأن يتم ربط الشعبة الهندسية في امانة بغداد بالمرور العامة كما كان الحال سابقاً .

4- تقدير الجهد ان مهمة رجال المرور ليست بالهينة كما يتصور البعض لاسيما اذا ما عرفنا بأن ملايين السيارات من مختلف الاحجام والموديلات والنوعيات تجوب الشوارع يومياً وهذا يستدعي تعاوناً من قبل الجهات الساندة الاخرى للمرور ولابد ان يعي المواطن دوره في هذه المشكلة فعلى سبيل المثال ان ثلاثة طلاب جامعة من عائلة واحدة قد تجد ان ثلاثتهم يأتي كل واحد بسيارة على حدة وهذا يضيف اعباءً مرهقة على رجال المرور الذين يتصدون للمسؤولية بكل مهنية وشرف وغيرة عراقية . • زاوية اضاءات مرورية التي يسرها نشر هذا الاستبيان تتمنى من كل اصحاب القرار العمل على دعم مديرية المرور العامة من خلال تأمين كافة احتياجاتها ومستلزماتها الاساسية كي تنهض بواجبها على اكمل وجه .

«لقطـــــة»

كثيرة هي مواقف ومبادرات رجال المرور العامة ضباطاً وافراداً وواحدة من هذه المواقف هي على سبيل المثال لا الحصر هي قيام احد مفوضي المرور بنقل رجل تعرض للدهس الى المستشفى ولم يكتف بذلك بل قام بالتبرع له بالدم لأجل انقاذ حياته من الموت المحقق.

This post has been seen 42 times.