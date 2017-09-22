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امام انظار السيد رئيس البرلمان.. اســـتــغــاثــــة

    حضر المواطن فرحان سالم صالح العباس الى مقر صحيفتنا حاملا (استغاثة) الى رئيس البرلمان السيد سليم الجبوري ، والتي جاء فيها : اني انسان فقير الحال اعيش في ساحة عامة بعد ان بنيت فيها غرفة من (التنك ) وهي لا تصلح للسكن بكل المقاييس . كما ان لدي زوجة مصابة بمرض التهابات الاذن الوسطى ومهددة بالسرطان . وانا قد بلغت من العمر عتيا واعيش على ما يتصدق به الناس علي ، وانا مصاب بعدة امراض منها عجز القلب وتصلب الشرايين وذبحة صدرية والربو القصبي الحاد والسكر وارتفاع الضغط الشرياني وكذلك سوفان المفاصل ، وكل هذا مثبت بتقارير طبية من المستشفيات الحكومية . اناشدكم تعيين ولدي الكبير البالغ من العمر (18) سنة وقد ترك الدراسة في الصف الخامس العلمي وكلي امل بتعيينه في وزارة الكهرباء .. وفقكم الله وسدد خطاكم.

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