اليوم.. منتخب الناشئة على موعد تاريخي لمواجهة مالي و جثير: سنلعب بقوة لضمان التأهل لدور الثمانية

يبحث منتخب الناشئين ليوث الرافدين عن تحقيق إنجاز تاريخي، عندما يخوض مباراة مالي، اليوم الثلاثاء، في دور الـ 16 لكأس العالم الجارية حاليا في الهند.

وتأهل العراق لهذا الدور بعدما حل وصيفا في مجموعته برصيد 4 نقاط من الفوز على تشيلي والتعادل مع المكسيك والخسارة من إنجلترا.

ويعلم الجهاز الفني للمنتخب أن مباريات الدور الثاني لا تقبل القسمة على اثنين، وسيودع المنافسات أحد طرفي المباراة.

وخسر منتخب العراق مران أمس، بسبب إرهاق السفر لوصوله متأخرا إلى مدينة جوا قادما من كلكتا، على عكس منتخب مالي الذي وصل المدينة قبل يوم وخضع للراحة بعد انتهاء منافسات المجموعة الثانية، والتي حل فيها بالمركز الثاني خلف منتخب باراجواي.

وسعى المنتخب العراقي لاستثمار لخوض المران التكتيكي للوقوف على أسلوب اللعب الذي سيحدده المدرب قحطان جثير، لإيقاف مفاتيح اللعب لدى الفريق المنافس واستغلال مواطن الضعف في خطوطه.

والحديث عن منتخب مالي دائما ما يرتبط بالبناء الجسماني، وطول لاعبيه، تلك المواصفات البدنية كانت عاملا مهما في تأهل مالي إلى الدور الثاني، حيث يعتمد المنتخب على قوته لحسم المواجهات الفردية.

في المقابل يضم المنتخب العراقي عدد من اللاعبين أصحاب المهارات المميزة، سيسعى المدرب لاستخدامهم في تخطي دفاع مالي التي تلقت شباكها 4 أهداف في 3 مباريات.

وغياب اللاعب الهداف، وأفضل لاعب في آسيا محمد داوود عن المباراة لتلقيه إنذارين، ترك أثرا سلبيا لدى اللاعبين، وغيابه سيكون مؤثرا على الفريق.

ومن جانبه ابدى مدرب منتخبنا للناشئين قحطان جثير، ثقته بامكانية تجاوز المنتخب المالي والتأهل الى دور الثمانية من بطولة كاس العالم للناشئين دون 17 عاما المقامة حاليا في الهند.

ويلعب منتخبنا للناشئين في الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء مع منتخب مالي في الدور الـ16 من كاس العالم للناشئين.

وقال جثير في تصريح ان منتخبنا قدم مباريات كبيرة خلال البطولة، واستطاع التأهل الى دور الـ16 كثاني للمجموعة، بعد ان كان مرشحا للخروج من الدور الاول بسبب قوة المنتخبات المنافسة تشيلي والمكسيك وانجلترا.

واضاف، ان مباراة مالي المقبلة اعددنا لها اعداد خاص وسنلعب بقوة وتكتيك مهم لضمان الفوز والتأهل الى دور الثمانية واسعاد الجمهور العراقي، مبديا ثقته بقدرة اللاعبين على الفوز.

واشار الى ان غياب المهاجم محمد داود سيكون مؤثر على منتخبنا في المباراة، لكن اللاعبين الاخرين سيلعبون من اجل الفوز ويمكنهم تعويض هذا الغياب.

وأبدى جثير حزنه الشديد؛ لعدم خوض مهاجم الفريق محمد داوود، مباراة مالي اليوم الثلاثاء، في ثمن نهائي المونديال المُقام في الهند.

وتلقَّى داوود بطاقة صفراء هي الثانية أمام إنجلترا، ما يعني غيابه عن مواجهة مالي القوية.

وقال جثير في تصريح صحفي إنَّ «داوود لم يكن ضمن التشكيل الأساسي أمام إنجلترا، حيث كنا نخشى حصوله على البطاقة الثانية، لكن حرصه على المشاركة دفعنا لإشراكه لتعزيز هجومنا».

وأضاف «رغم أنَّنا حذرناه من الاحتكاك، لتحاشي الحصول على إنذار ثانٍ، لكن لقلة خبرته وصغر سنه نال البطاقة ما سيحرمنا منه أمام مالي، وهي خسارة كبيرة».

وبين «سنستعد لمباراة مالي، وقادرين على التعويض إن شاء الله، ‏ونمتلك لاعبين جيدين يمكن أن يؤدوا أدوارهم بالشكل المطلوب، ‏وتعويض غياب محمد داوود».



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