الى مسعود البارزاني .. إلعبها صح ايها المغفل

فلاح الربيعي

كوني مواطنا واحدا من بين جموع العراقيين وحصراً من الذين يخافون على تربة العراق لأنها امانة برقاب المخلصين واذا ما قطع شبر من ارضه بالقوة او غيرها فأن ذلك سوف يؤدي الى قطع عشرة اضعاف من اجزاء الجسد .. هذه شهادة لله وللتاريخ رسالة ابعثها شخصياً الى مسعود الملقب (بارزاني) زعيم اقليم كردستان العراق وبطل المسلسل المسمى بـ(الاستفتاء الكردي) الذي سوف يمهد الطريق نحو الانفصال ومن بعده اعلان دولة الاستقلال. مسعود البارزاني الذي لعب اللعبة الشنيعة بحق العراق وشعبه وارضه مرتين .

المرة الاولى : لعبها مع الامريكان عام 1991 خلال غزو العراق للكويت يوم 2/8/1990 ولعب المنكرة بالباطن والعلانية بعد ان تم الاتفاق على عزل المحافظات الشمالية الثلاث (سليمانية – اربيل – دهوك) عن باقي محافظات العراق الوسطى والجنوبية واعلانه قيام اقليم كردستان ورفع علمه الجديد فوق المباني والسطوح منذ ذلك الوقت وبعد مرور اكثر من (25) خمسة وعشرون سنة على انجاز اللعبة الخائبة والتي تعد هي الاولى بالتقسيم الاول للعراق بدأت قيادات وزعامة الاكراد في الاقليم الكردستاني الذي يترأسها (مسعود بارزاني) بالاستفحال والتجاوزات المستمرة على العراق خلال سنوات التسعينات من القرن الماضي وعلى الحكومات المتعاقبة التي جاءت بعد السقوط والتغير الذي اصاب العراق عام 2003 .

ومن اولى التجاوزات المشبوهة التي قامت بها تلك القلائل من القيادات الكردية عبر تبادل بروتوكولاتها الدبلوماسية السياسية والثقافية وفي المجالات الاخرى مع دول العالم دون الرجوع الى حكومة المركز حكومة (بغداد الشرعية) وبعدها قيامهم ببيع النفط الخام العراقي عبر اراضي محافظات الاقليم الشمالية باتجاه تركيا.

وتودع ايرادات النفط العراقي في جيوب الاكراد معلنة تجاهلها واستهزائها بالشرعية الوطنية والقومية والدولية لحكومة بغداد .

الى مسعود البرزاني كن حذراً ان لعبت اللعبة الثانية القاتلة والمميتة التي جئت بها في الوقت غير المناسب وانت تطوف بين دول اوربا معلناً من هناك الاستفتاء الفاشل في اقليم كردستان تسانده الدولة الوحيدة في العالم (اسرائيل) بدعمها له بالمال والسلاح وهي لا تنفع احداً يوماً ما الا ما نفعت نفسها من خلال مصالحها الشخصية .

يمر شهر ايلول عام 2017 وتتناقض فيه الايام بالاتجاه العكسي وبدأت ايامه الاخيرة تقترب من يوم 25 ايلول 2017 يوم الاستفتاء الكردي الذي يترقبه زعماء الاقليم بلهفة عالية .. وينتظرون قدومه ساعة بعد اخرى .. يقابله الاعتراضات التي قامت بها معظم دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية ما عدا اسرائيل وحدها التي دفعت بالأكراد على قدومها بهذا المشروع والتي بدورها شجعت زعيم الاقليم الكردي على اصراره باتخاذ القرار المخيب حول الانفصال واعلان الدولة الكردية المستقلة .

ويعود هذا الدعم الاسرائيلي للأكراد لأسباب استراتيجية مستقبلية في واقع حال الارض والمياه وبدوافع تاريخية تربط هؤلاء اليهود بميراثهم القديم .

من هنا نقول ما اكبر الشبه ما بين اثنين (بين مسعود البارزاني – واسرائيل) حيث ان مسعود البارزاني لعب الفاحشة بالعراق مرتين يماثله اسرائيل حينما لعبت لعبتها الاولى عام 1916-1917 من خلال سايكس بيكو 0 وعد بلفور سيئ الصيت والذي بدأ شوطها بالاستحواذ على قلب الشرق الاوسط وتحديداً (فلسطين) الذي راح ضحية المشروع اليهودي شعباً عربياً فلسطينياً بأكمله بعد اعلان الدولة اليهودية في فلسطين عام 1948.

ومنذ ذلك الحين .. وبعد مرور مئة عام .. قامت اسرائيل على مواصلة لعبتها القديمة الاولى وابداء لعبتها الثانية مع زعماء اقليم كردستان ودعمها المباشر اللامحدود مقابل فتح ابواب الاقليم على مصراعيها ليهود اسرائيل بهذا المسلسل تحدده الايام القليلة المقبلة وبها يتزامن الحدث المفاجئ يوم 25 ايلول عام 2017 ذلك اليوم الذي سيبكي العرق كله .. قبل فرحة الاكراد عليه . وبه سوف تسقط الهوية العراقية من الاكراد الى الابد.

واخيراً نقولها بدون خجل .. طالما الطرف الاخر لا يستحي ان ارض كردستان بطبيعة حالها هي جزء لا يتجزأ من الرقعة الجغرافية لخارطة العراق الادارية . ولا يمكن التلاعب في قطع شبر واحد من ارض العراق وعزله عن رحم الوطن مثلما لا يجوز قطع الرأس عن الجسد.

ارض كردستان الجغرافية التي رسمتها وثبتتها الدولة العثمانية ومن بعدها بريطانيا العظمى من خلال المعاهدات والمواثيق الدولية التي جعلت المحافظات الشمالية هي داخل رسم الحدود بعد تأسيس المملكة العراقية عام 1920 وهي جزء من خارطة العراق الادارية .

ارض كردستان هي ارض عراقية .. وهي ليست ملكاً للأكراد.. ولا ميراثاً حصدها الاباء والاجداد لأولئك الذين يحكمون الاقليم بمحافظاته الثلاثة.