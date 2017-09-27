الومضة حالة إبداع فني تقني من نوع خاص .. قراءة في مجموعة شذى فرج ( ابحث عني لا اجدني )

قراءة / أحمد البياتي

( أبحث عني .. لاأجدني ) مجموعة نصوص ومضية للشاعرة شذى فرج صدرت عن المتن للطباعة والنشر ، العراق – بغداد وتضمنت ( 203) ومضة . الومضة الشعرية عالم خيالي مركب على نحو خاص يهدف إلى تحقيق ذات الشاعر في تكوين موضوعي قائم بذاته وبهذا تكون الومضة تغييراً في نظام التعبير عن الأشياء ، هي لحظة أو مشهد أو موقف أو إحساس شعري خاطف يمرّ في المخيلة أو الذهن يصوغه الشاعر بالفاظ قليلة مُعَبِرّة عن همومه وآلامه تتسم بالسمات العامة للقصيدة الحديثة ،

حيث فيها التفرد والخصوصية والتركيب والوحدة العضوية والإيحاء والإقتصاد في الإيقاع والصورة واللغة والفكرة . علما ان قصيدة الومضة لاتلتزم بالقافية والأوزان ، بل الفكرة الشعرية هي الغالبة فيها ، ولهذا لغتها خالية من الكلمات الميتة أو الوعرة وهي تعبِّر عن المألوف بكلمات مألوفة مُستقاة من واقع الحياة المعيشية ، إذ نلاحظ وجوداً مميزاً للمفردات الدارجة أو الواقعية على أساس مبدأ ينطلق من أن لغة الناس يجب أن تكون لغة الشاعر .

حين تتمرد

على انسيابيات الماء

تنساب في حقولي

توقظ حنينها

الى اقدامك الحافية

ولما يكف الهواء

عن تحريك نوافذي

تهب نسيماً

من شهوة الاوكسجين

الومضة هي قصيدة الدفقة الشعورية الواحدة التي تقوم على فكرة واحدة ، أو حالة واحدة يقوم عليها النص ، تتكون من مفردات قليلة وتتسم بالإختزالية ، هي محاولة جريئة لإضاءة شاعرية الكتابة لأن دلالاتها تعتمد التأثر الزماني والمكاني ، وهي ممارسة إبداعية تعطي الشاعر الصواب في التخلص من القيود المحددة التي تربكه ،والشاعرة في هذه النصوص الومضية تبحث عن الإبداعات فيما يتعلق بالجانب الإنساني ، والومضة الخاطفة لاتدوم طويلاً ، ولكن أثرها يبقى مُشعاً لأنها تُعبِر عن رؤى الشاعر وعالمه مهما تعددت تلك الرؤى ومهما تعددت الألوان والملامح .

صورتي

والنبيذ وشفاه عطشى

تنتظر اللقاء

ولهفة موقوتة بحجم السماء

الشاعرة شذى في ومضاتها أستنطقت الذات في رعشة خاطفة ، أختصرت مسافات متباعدة في لحظة من لحظات حلم ، وأشَعَتْ وميضاً سحرياً إتقد في لحظة الومضة ، حَفَرتْ بعمق وأخرجت لنا الجمال الكامن بكلمات منبعثة إلى إحساس وشعور ، متمردة على الممكن واللاممكن ، وكثيراً ماتلجأ الشاعرة الى الوميض النصّي أو الإشتعال البرقي بأن تجعل النصوص متقدة فتوفر مساحة للحركة التأويلية وهو البحث عن نقاط التفاعل بين الذات المنشئة والدفق الشعري للومضة ، وبذلك جسدت لنا قلق الحياة ، الخوف ، الوجود ، الشقاء ، الآخر .

أتراقصني حتى مطلع الفجر . ؟

سنكون عند الصباح آية للعاشقين

عندما نمعن البحث في هذه الومضات نستطيع أن نكشف عن البؤر الجمالية من خلال المدرك ووعي الإشتغال الشعري الحاضر مع خاصية التكثيف والتصادف الملّغز والمفارقة ، إذ نجد العلاقة واضحة بين ذات الكاتبة وبين الكلمة المبدعة تتمثل في لحظة شعورية ، والشاعرة شذى اشتغلت على اسلوبين الأول اسلوب الإشتغال على اللغة والثاني اسلوب الإهتمام بالتفاصيل والهامش والعادي، بمعنى أنها تمكنت من إيجاد خصوصية ما تتعلق بالعنوان والتكثيف وطاقة المفردة .

زارنا القمر بقميص المساء

ليتناول معنا وجبة العشاء

نلاحظ ان ومضات هذه المجموعة تركز على المعاني معتمدة على الإيجاز الحافل بالمضمون والرمز الذي يقبل التأويل ، وأعتقد ان شاعريتها ترتكز أساساً على استكشاف علاقات بين الأشياء حولنا لاتراها إلا عين الشاعرة التي تضعها ضمن تركيب تصويري محققةً إنزياح شعوري مكملاً للإنزياح المعنوي الذي تحققه الصورة ككل.

عند مطلع الفجر

ركضتُ حافية

أوقفتك

عند منعطف الاشتهاء

فغيبنا الصوت

الأخير .

تشكل اللغة لدى الشاعرة شذى هاجساً قلِقاً ، تسعى من خلاله الى تآلف بنية التركيب اللغوي مع مستوى العلاقة الدلالية والإشارات الملفوظية التي تومض داخل النص من خلال النظام الإيقاعي الموسيقي المتجانس ، المتداخل في علاقة الكلمات بأفعالها واسمائها وحروفها في بنية النص الداخلية بإعتبارها ظاهرة تسعى الى إثارة المتلقي في زاوية التأزّم والإنفراج بقصد الإدهاش .. فالمفارقة .

صرير الماء

وأنين جريح

وتنهيدة آخر لفظة

من شهيد ذكريات ،

وألم لايغادرنا .

إذن ما المطلوب من شاعر الومضة ، المطلوب منه أن يُولي اللغة عناية خاصة ويعوّل عليها في تكوين ومضته بحيث لا تقبل حرفا زائداً عن الحاجة ، فإذا ما ترافق التكثيف مع وجود لغة وامضة ، مشعة ، موحية ، حينها يمكننا القول لقد حققت الومضة الشعرية شرطها اللغوي ، لأنها تبدأ وتنتهي باللغة ، كون الومضة قبل أن تكون شكلاً ، هي حالة إبداع فني تقني من نوع خاص ، ولأنها لاتحتمل التشتت والتشظي والتراكمية كي يتم تحقق شرط الوحدة في بنيتها .

عندما يهدأ المطر ..

تعصف لوعتي

وترعدُ أطرافي ..

وتبرق شفتاي وأسقط قبلة أنيقة

خذها إنها هدية السماء

