الهيئة العامة للآثار والتراث تصدر فولدرا ترويجياً للمتحف الوطني العراقي

البينة الجديدة / احمد المختار

أصدرت دائرة الدراسات والبحوث في الهيئة العامة للآثار والتراث بوزارة الثقافة والسياحة والاثار فولدراً ترويجا يدعو الجمهور الكريم لزيارة المتحف الوطني العراقي يتضمن صورا لعدد من معروضات المتحف وقاعاته المتعددة مع إشارات توضيحية عن تاريخ تلك المعروضات والحضارات التي انبثقت عنها.

من جانبه اكد مدير عام دائرة الدراسات والبحوث قاسم طاهر السوداني أهمية هذا الإصدار الترويجي الذي يدعو شرائح المجتمع كافة لزيارة المتحف الوطني العراقي للاطلاع على ما يتميز به من معروضات اثارية وتراثية ذات أهمية تاريخية وحضارية على الصعيد العالمي تعكس الحقب الزمنية التي مرت على بلاد وادي الرافدين، ناهيك عن دوره في تفعيل السياحة الإثارية لما لها من دور مهم في تحقيق موارد مالية جيدة تساهم بشكل ايجابي في تعزيز الاقتصاد الوطني، مضيفا ان هذا الفولدر جاء ضمن جهود الهيئة العامة للآثار والتراث الرامية لنشر الوعي الثقافي والآثاري والتراثي لدى المواطنين بشكل عام ولدى شريحة الطلبة للمراحل الدراسية المختلفة بشكل خاص لكونها هي الشريحة التي ستقود المجتمع ومؤسساته المتعددة مستقبلاً.



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