النفط يستحوذ على اول القاب الموسم السلوي الجديد



حصد فريق النفط اول القاب الموسم الجديد لكرة السلة عندما تغلب بفارق مريح من النقاط على منافسه الكهرباء ( 92 – 63 ) في المباراة التي جمعتهما على قاعة الشعب المغلقة بحضور رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية الكابتن رعد حمودي وعدد من الشخصيات الرياضية وجمهور من محبي ومتابعي اللعبة .

هذه المباراة التي نقلت من على فضائية الرياضية العراقية ، شهدت ولاول مرة حدثا مهما في تاريخ اللعبة من خلال تسويقها خارجيا ونقلت مباشرة الى الفضائيية المصرية (On sport) ، والتي اشاد القائمون عليها بروعة المباراة والاخراج والمستوى المتطور للعبة مايجعل الافاق مفتوحة لمزيد من التعاون مستقبلا .

افتتاح الدوري

واذن رئيس الاتحاد حسين العميدي بانطلاق منافسات الدوري من خلال كلمة مقتضبة بهذه المناسبة اشاد فيها بالتطور الحاصل في جميع مفاصل اللعبة وبشهادة الاتحادين الاسيوي والدولي ، متطرقا الى اعتزاز الاتحاد بالشهادة التي منحها اياه الاتحاد الدولي كثاني افضل اتحاد متطور على مستوى العالم ، وثمن العميدي في كلمته تعاون ادارات جميع الاندية مع الاتحاد والذي كان له اكبر الاثر في نجاح الاتحاد محليا واسيويا ، مذكرا نجاح المشاركة الاخيرة للمنتخب الوطني في نهائيات اسيا وظهور علامات التطور على لاعبيه وباعتراف خبراء اللعبة ومتابعيها .

حمودي يقطع كيكة الافتتاح

وجرى خلال فترة الاستراحة مابين شوطي مباراة كاس المثابرة التي جمعت النفط والكهرباء ، قطع الكيكة الخاصة بافتتاح الدوري شارك فيها رئيس اللجنة الاولمبية ونائب الرئيس بشار مصطفى والامين العام حيدر الجميلي ورئيس الهيئة الادارية لنادي الكهرباء علي الاسدي ونائب رئيس الهيئة الادارية لنادي النفط كاظم سلطان بمعية رئيس الاتحاد حسين العميدي ، كما وتم خلال الاحتفالية تكريم الزميل اياد الصالحي رئيس القسم الرياضي في جريدة المدى بمناسبة فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية .

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