النفط تعتمد الشركة العامة للمعدات الهندسية كشركة فاحصة

بغداد / البينة الجديدة

حصلت موافقة وزارة النفط باعتماد الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة كشركة فاحصة ثانية (طرف ثاني) لتنفيذ الفحوصات الخاصة بالمشاريع والأعمال التي تنفذ في شركات القطاع النفطي .ويذكر إن قسم السيطرة النوعية في هذه الشركة يعد الحلقة الرئيسة في تحقيق جودة المنتج في الشركة وذلك لكونه ينفذ كافة فعاليات المراقبة والفحص والقياس على المنتج من لحظة دخوله كمادة أولية لحين خروجه كمنتج جاهز للشحن والتسليم ويمكن إيجاز نشاطاته وكما يلي:-

1. إجراء الفحص الميكانيكي والكيمياوي وفحص البنية المجهرية لكافة المعادن الداخلة في تصنيع المعدة في مختبرات كفوءة وإصدار شهادات فحص مطابقة للمواصفات العالمية (ASME SEC2 ASTM PARTA) .

2. تنفيذ فعاليات الفحص الهندسي لكافة مراحل الإنتاج بواسطة مهندسين وفنيين لهم خبرة طويلة في هذا المجال وفق استمارات فحص خاصة ووفق نظام توثيق محدد.

3. تنفيذ الفحوصات اللاإتلافية (فحص الأشعة ، الفحص بالموجات فوق الصوتية،الفحص بالدقائق المغناطيسية ،الفحص بالأصباغ النافذة)لتحديد العيوب وتصليحها.

4. تنفيذ أعمال المعايرة والفحص لأجهزة ومعدات القياس للشركة وبالاستعانة بالجهاز المركزي للتقييس في معايرة الأجهزة الحاكمة .

5. تطبيق فعاليات التوكيد النوعي على كافة الفعاليات والأنشطة الواردة أعلاه،مع إصدار شهادات القبول للمنتج ومصادقتها .

6. كافة شعب القسم تعمل وفق المواصفة الدولية للجودة (ISO-9001/2015).

