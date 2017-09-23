النحلة والعسل

عكاب سالم الطاهر

استوقفني الجهد التوثيقي الذي يقوم به الصحفي المثابر الصديق ابو دريد الزويني ،حين يتذكر ولو باختصار اسماء صحفية عديدة وهذا النشاط يسجل له دون شك وفي صفحته بالفيس اشار الزويني الى الصحفية راوية هاشم وحين قرات اشارته عدت الى بعض محطات الماضي: البعيد والقريب..في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي، عملت بامانة بغداد ، مديرا لاعلامها، وبحكم العمل اليومي، يلتقي باعلام الامانة،صباح كل يوم ،عدد من مندوبي الصحف، وممثلي الاجهزة الاعلامية.كنا نقدم لمندوبي الصحف ما هو ضروري لانجاز مهمتهم.. ومن تلك الكوكبة الصحفية ، كانت راوية هاشم..كانت صحفية نشطة ، محبة لعملها..مندوبة تبحث عن الخبر ، والمعلومة الموثوقة. بوضوح : كانت الزميلة الصحفية راوية ،حريصة على ان تقدم لقارئ الجريدة ، طبقا ابرز مكوناته : المصداقية والشفافية ..كانت راوية ( ام حيدر )، واحدة من مجموعة النحل التي تطلقها جريدة الجمهورية الى الجهات الاربع ، لتعود في ختام تجوالها بحصيلة من عسل الاخبار..لتقديمه ،من خلال الجريدة الى مائدة القارئ كانت انشط النحلات..نحلة لا تلدغ..وفراشة ملونة ، توزع المحبة والمهنية، ذات اليمين وذات الشمال..عاونت راوية ، على انجاز مهمتها الصحفية..وكان ذلك ،بكل الاعتبارات ، واجبا لي، وحقا لها..وغابت النحلة..حيث افترقنا.. وقبل اسابيع ، القت راوية حجر المحبة والاخوة ،في بحيرة النسيان..كانت الذكريات نائمة، فايقظتها راوية..طلبت صداقتي..و..اجبتها.والى حيث تعمل في وزارة الثقافة ، توجهت والتقيتها..وفي صباح ندي، استعدنا بعض ذكرياتنا .وعلى طاولة اللقاء ،كان ثالثنا كتابي ( على ضفاف الكتابة والحياة ..الاعتراف ياتي متاخرا)..قراته راوية وكتبت عنه..وتواصلنا ..وكانت راوية نعم الزميلة والصديقة ، والتلميذة ،ان سمحت بالقول. اتمنى للصحفية ام حيدر.. راوية هاشم..التوفيق وطول العمر..وشكرا للصديق ابو دريد الزويني.



شارك الخبر