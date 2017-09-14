النجيفي لـ «الكرد»: انكفاؤكم على مناطقكم حول فشل الأحزاب الدينية الى قوة ضدكم

بغداد / البينة الجديدة

اكد محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، ان انكفاء الكرد على مناطقهم حول الفشل السياسي للاحزاب الدينية الى قوة ضدهم.وقال النجيفي انه « لو طالب الكرد بمعالجة اخطاء المرحلة السابقة عراقيا وليس كرديا لحصلوا على دعم شعبي عراقي واسع «.واضاف «مما لا شك فيه ان تجربة اقليم كردستان بعد عام ٢٠٠٣ كانت انجح من تجربة بغداد أمنيا واقتصاديا واجتماعيا»، مبينا « انهم لو عملوا على نقل تجربتهم الى بغداد وطالبوا باعادة تقييم المرحلة الماضية وتغييرها على ضوء النتائج الكارثية التي وقعت على العراق لحصلوا على تأييد مطلق من السنة وتأييد واسع لدى الشيعة من خارج الاحزاب الدينية بالاضافة الى الدعم الدولي الذي يسعى لاعمام التجربة المدنية في العراق» .وختم منشوره « لكن انكفاءهم على مناطقهم حول الفشل السياسي للأحزاب الدينية الى قوة ضدهم».

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