الناقد عباس باني المالكي : القصيدة أو القصة تبدأ من مشارف الحياة وتنتهي عندها

حوار / قاسم داود الربيعي

عاشق ثمل بأشواقه يحاول دائما ان يبتسم فيجد امامه الجدران فلا يتاجر بأوجاعه فالألم اصبح رصيد الفقراء والوطن يقتل كل يوم بحنكة اللصوص وللاطلاع على تجربته النقدية كان لنا معه هذا الحوار



* ماهي قواعد الناقد الاساسية ؟

– قبل أن يكون النقد منهجا هو معرفة كلما اتسعت معرفة الناقد وأنا أقصد هنا المعرفة الموسوعية التي تجعله يفهم الحياة ويفهم النصوص لأن الشاعر أو الكاتب لا يكتب من الفراغ حتى لو أستخدم خياله ، لأن القصيدة أو القصة تبدأ من مشارف الحياة وتنتهي عندها أي أن الكاتب حتى وأن كتب نصا خيالي جدا فهو يأخذ رموزه من الحياة نفسها وإلا تحولت النصوص الى طلاسم لا فائدة منها وأنا هنا أتكلم على النصوص الجادة التي تضيف الى الحياة شيئا جديدا وليس النصوص التي لا معنى لها ، وهذه النصوص أضافة جديدة لمعنى الحياة .

*هل لديك مؤلفات في النقد ؟

– لدي أربعة مؤلفات

• اصدرت كتابا نقديا قراءات في مسارات الرؤيا ) الجزء الأول صدر من تونس

• والثاني كتاب نقدي قراءات في مسارات الرؤيا ) الجزء الثاني صدر من عمان / الأردن

• والثالث كتاب نقدي مكاشفات رؤيوية في نص الأدبي صدر من الشارقة ، الأمارات

• كتاب نقدي هكذا كنت في دفاترهم ) صدر من دار المتن للطباعة والنشر ..بغداد

* ماذا اعطت قصيدة النثر للناقد وكيف يتعامل معها؟

– باعتقادي أن قصيدة النثر أصعب النصوص التي تكتب من الشعر ، قد تسألني كيف لأنها تحتاج الى خيال واسع مع قدرة على مسك اللغة التي تستطيع أن تقارب هذا الخيال الى رموزها ، والشاعر المبدع الذي يأتي برموز جديدة غير متداوله سابقا وهذا يجعله أكثر قدرة على الخلود والاستمرار ، وقد أعطت قصيدة النثر الى الناقد الرؤيا النقدية التي تجعله يعيد اكتشاف شفرتها ومعناها ودلالاتها الباطنية وأنا لا أقصد النصوص النثرية الضعيفة والخالية من المعنى ، وتشعرك حين تقرأها أنها مجرد هذيان ذهني لا دلالة لها .

* من يضع قوانين الحداثة في النقد؟

– النقد الحداثوي جاء نتيجة تطور الحياة وخيال الشاعر ، فالتمسك بالمدارس النقدية القديمة أصبح لا يلائم الوقت الحاضر، أي نحتاج الى مفاهيم جديدة ومعانٍ جديدة في كل شيء ومنها النقد ، فالحياة مستمرة بحركتها نحو التطور ، لهذا نحتاج الى نقد يواكب هذا التطور .

*كيف تتناغم العلاقة بين الادب الابداعي والنقد بكافة ابعاده؟

– النقد الحقيقي هو امتداد للحركة الإبداعية ، لأنه يحدد السمات الصحيحة والحقيقية لحركة الابداع في الساحة الثقافية ، وبدون النقد لا تستقيم اداب الشعوب

* هل يعاب على الناقد العراقي التبعية؟

ليس فقط التبعية بل أصبح بعض النقاد لا يتحرك إلا حين يستلم مبالغ مالية يقيمها حسب السطور التي يكتبها عن الشاعر أو الكاتب ومقدار ما يقدمه الى الأديب أو الشاعر من نقد ، وكلما زاد المبلغ أصبحت النصوص جيدة ومبدعة وزادت السطور التي يكتبها .

*كيف تعرف العملية النقدية؟

النقد معرفة المنهجية تحكمها الرؤيا النقدية لدى الناقد ، وتعطيه المساحة الواسعة من تشكيل ذهنية النقد في كل ما هو جوهري الذي يعطي للحياة وجها اخر من المعنى الذي يحرك الحياة نحو الأفضل ، والابتعاد عن الانزلاقات التي لا تدافع عن الحياة بجمالها وحقيقتها الإنسانية أي النقد هو اكتشاف واعادة صياغة الحياة وحسب معاني النصوص والتي تتطابق مع الحياة حولنا .

*اين تضع الناقد العراقي من النقاد العرب؟

– النقد العربي غائب لأنه اعتمد على الشخصنة أي أعتمد على العلاقات الشخصية والقسم الباقي اعتبر النقد سلعة في السوق خاضعة لسعر الطلب والتسويق وقد كثر النقاد الذين يبيعون النقد وحسب المبلغ الذي يعطيه الكاتب أو الشاعر وهذه قمة الانحدار نحو الهاوية في النقد وهذه الحالة سوف تؤدي الى انهيار كل ما يمت بصلة الى الأدب وعلاقات بإرث الشعوب .

* هل بالضرورة ان يكون الناقد شاعرا؟

ليس بالضرورة وكما قلت سابقا أن النقد معرفة شمولية في أدوات فهم الحياة والتي تكون النصوص هي جزء منها وليس خارجها وأنا أقصد هنا النصوص التي تعكس حركة الإنسان ضمن الحياة وليس النصوص التي لا دلالة لها .

* ماذا تحب ان تقول من خلال جريدة البينة الجديدة ؟

شكرا لجريدة البينة الجديدة لما تقوم به من متابعة لما ينشر من نصوص لشباب يمتلكون نصوصا جادة والتي تقوم بنشرها على صفحاتها وكذلك متابعتها للحركة الثقافية بصورة عامة أي أنها قريبة من حركة الحياة الثقافية، محبتي وتقديري لكل العاملين فيها .

