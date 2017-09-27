المنجز الإبداعي يطوف في بغداد

بغداد / البينة الجديدة

تسعى دار الشؤون الثقافية العامة في البحث عن منافذ جديدة لتسويق المنجز الابداعي الذي تصدرهُ الدار وبتوجيه مباشر من الاستاذ (حميد فرج حمادي) المدير العام للدار حيث تم استحداث المكتبة الجوالة التي تساهم في إيصال الاصدارات المتنوعة للقارئ في كل مكان بحيث تستطيع هذه المكتبة التجوال والوصول الى مناطق عديدة وبوقت قياسي وخصوصاً الجامعات ومجمعات الكليات والمنتديات الثقافية والفنية وأماكن إقامة المهرجانات وعقد المؤتمرات ولجميع الصروح الثقافية.



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