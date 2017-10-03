المنتخب الوطني للركبي يشارك في البطولة العربية الثالثة



اسفرت قرعة البطولة العربية للركبي الثالثة التي اقيمت في العاصمة الاردنية عمان عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات الاردن البلد المضيف والامارات وليبيا فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات المغرب ولبنان ومصر وفلسطين.

ووصف مدرب المنتخب الوطني فريق عبد الله هزاع في بيان صحفي ان «مجموعة العراق بالصعبة لوجود الاردن البلد المضيف فضلا عن الامارات التي تمتلك الخبرة بهذه اللعبة مع ليبيا التي نمتلك معلومات وافرة عن منتخبها».

واضاف هزاع ان « المنتخب العراقي سيخوض كل مباراة بمثابة مباراة نهائية له في البطولة التي ستكون محطة مهمة للاعبي العراق».

واشار الى ان « العراق سيكون منافسا على اللقب وسيفاجئ المنتخبات العربية على الرغم من كون منتخبنا شبابي وجديد العهد في اللعبة لكنهم يمتلكون معنويات عالية واصرارا كبيرا في تحقيق نتائج ايجابية في البطولة».

يذكر ان المنتخب العراقي يواصل تدريباته اليومية على ملاعب جامعة بغداد في الجادرية منذ خمسة اشهر تحت اشراف المدرب فريق عبد الله هزاع ويساعده علي خالد ومحمد حسن .



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