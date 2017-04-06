المفتي: توصلنا لتفاهم جيد مع التيار الصدري والعلم الكردستاني لن يُنزل من دوائر كركوك

بغداد / البينة الجديدة

اعلن عدنان المفتي عضو الوفد المرسل من قبل إقليم كردستان الى بغداد ان العلم الكردستاني لن يتمّ انزاله من على المباني الحكومية في محافظة كركوك.جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع ممثل التيار الصدري ضياء الاسدي عقب اجتماع جمع الوفد مع التيار في بغداد.وأضاف المفتي انه توصلنا الى تفاهم جيد مع الاخوة في التيار الصدري بشأن رفع العلم الكردستاني.من جهته قال الاسدي، ان جميع المكونات في العراق قد قدمت التضحيات، والدستور نص على الاتحادية في العراق، مشيراً الى ان إقليم كردستان لديه وضع خاص.

وتابع «ان هناك حاجة للتوصل الى تفاهمات واتفاقات مشتركة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية تحت ظل الوطن الواحد».