المفتش العام لوزارة الداخلية يستقبل مفتش عام الوقف السني ويبحث معه سبل مكافحة الفساد

البينة الجديدة / وسام نجم

استقبل المفتش العام لوزارة الداخلية السيد محمد مهدي مصطفى في مكتبه بمقر الوزارة، المفتش العام للوقف السني السيد عثمان الجحيشي لبحث الجهود الحكومية في مكافحة ومحاربة الفساد الاداري والمالي.واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك ومواصلة اللقاءات وتبادل الزيارات بغية ايجاد آليات مناسبة لمكافحة الفساد وتقديم المفسدين والمتجاوزين على المال العام الى القضاء.وابدى السيد المفتش العام لوزارة الداخلية استعداد مكتبه لعقد لقاءات مشتركة واقامة ورش عمل وندوات يشترك فيها العاملون في مكاتب المفتشين العموميين بغية تطوير قدراتهم الرقابية والتفتيشية والتدقيقية، وبما يسهم في الارتقاء بعمل المكاتب والقضاء على الفساد في وزارات ودوائر الدولة.الى ذلك تبادل المفتشان الهدايا التذكارية، تعبيراً على أواصر العلاقة بين الدائرتين، ولمواصلة اللقاءات المثمرة لتعزيز التعاون المشترك لمكافحة الفساد والنهوض بأداء العاملين في المكتبين.

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