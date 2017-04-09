المصالحة الوطنية الحقيقية

سمير محمد الحداد

من أجل انجاح عملية المصالحة الوطنية ولغرض المضي في طريق البناء والتقدم وبناء العراق واعماره ومن أجل أن نباهي العالم بأننا عراقيون وشعب حضارات وأمجاد , حضارة وادي الرافدين وبابل ونبوخذ نصر وحمورابي حضارة ستة آلاف سنة وآثارها شاخصةً الى الآن , نريد أن نبني العراق وليس تهديمه نريده عامراً بأهله الطيبين لا أن نراه يهدم وبأيدي المخربين القادمين من خارج الحدود و يقتلون أبناءه جملة ً وليس فراداً يذبحون

نريد أن يتحمل الجميع المسؤولية عرباً و كرداً وتركماناً وأقليات قومية أخرى يعيشون في هذا البلد , نريد العراق أن يشمخ وبناءه يرتفع لا أن يهجره أبناؤه بسبب قلة الأمان , كفى هجراً في عهد صدام والآن زاد العدد , من سيبقى لبناء العراق ؟

هل يريد الارهابيون تحقيق سياسة الأرض المحروقة ؟ هل يريد أعوان الطاغية الحاليون والسابقون تحقيق هذه الأهداف بهذه الأيادي القذرة الارهابية التي لا دين لها ؟

ان شعبنا يقتل ويذبح بدم بارد وتسرق ممتلكاته وموارده ويدمر , وهناك من يساعد هؤلاء الغرباء المجرمين ويمد لهم يد العون ويخفيه عن عيون العدالة .نريد من عشائرنا الوطنية المعروفة صاحبة النضال الطويل وتشهد لها ثورة العشرين أن تتلاحم وتتكاتف وأن لا تعطي الفرصة للغرباء لتعكير الصفوف فهذا العراق عراقنا جميعاً بيتنا الذي يجمعنا فلندافع عنه من الأشرار ونريد أن نرفع رؤوسنا عالياً ونباهي العالم بنا لا أن نكون جزءا من نوادرهم , نريد ان نشمر عن سواعدنا وأن يكون شعارنا ((العراق بيتنا الكبير )) ولنسمع العالم من نكون فنحن عراقيون وهذا الوقت قد آن اوانه فأنه وقت البناء والتـآخي والمحبة لنكشف عن الوجوه التي تريد أن تبني وعن الوجوه التي تريد أن تهدم

اننا عراقيون شعب واحد ونحن باقة ورد جميلة ألوانها طيف قوس قزح منذ الأزل لم نعرف الحقد والبغضاء والكراهية ولم نبق متخاصمين طويلاً , كنا وما زلنا أعماما وخوالا وكما يقول المثل الشعبي (( الاظفر لا يتبرأ عن اللحم )) دليل على اللحمة والوحدة والمحبة التي نتحلى بها فما الذي حدث ؟ الذي حدث هو أن الكل يريد , وتركنا المجرمين يعبثون فساداً وأحدثوا هذه الهوة بيننا

فلندرك حجم المخاطر ولنبدأ من جديد على الحب والخير ولا مكان للقتلة بيننا .انها مساهمة في نشر الوعي الوطني والتكاتف ونبذ سياسة العنف من أجل بناء عراق مشرق و مزدهر و آمن

