المشروع الإستيطاني في الضفة يتراجع

وكالات / البينة الجديدة

بعد خمسة أعوام لم تعد باتشيفا ريباك تتحمل العيش داخل مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على الرغم من أن تكلفة استئجار منزل بحديقة أقل بكثير مما يمكن أن تكون في إسرائيل نفسها.وربما تكون شقتها الجديدة في إسرائيل صغيرة لكنها خلافا للمكان الذي اعتادت العيش فيه، تقع بالقرب من متجر كبير وعيادة طبية وباتت تصل إلى عملها بشكل أسرع وتشعر بأن أطفالها أكثر أمنا.وقالت المعلمة في رياض الأطفال البالغة من العمر 26 عاما «من الأسهل انجاز الأشياء»، مضيفة أن القرار لا يتعلق بالمنفعة فقط. بدأت أشعر بأن الحياة غير مريحة في مستوطنة. لا أعتقد شخصيا أن بناء المزيد والمزيد من المستوطنات سيسهم في إحلال السلام.»وبالنسبة للعالم فإن الحديث بشأن المستوطنات كثيرا ما يقرأ من ناحية واحدة: بناء المزيد من المستوطنات وانتقال المزيد من المستوطنين إليها، لكن الصورة غير مكتملة والدليل على أن وجهة نظر ريباك باتت مألوفة هو أن المستوطنين بدؤوا يسأمون.وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المستوطنين في تزايد ويصل حاليا إلى نحو 400 ألف شخص في الضفة الغربية و200 ألف في القدس الشرقية.لكن خلف هذه الأعداد تكمن قصة أخرى، فبالرغم من أن عدد السكان ربما تزايد بحوالي الثلثين على مدى السنوات العشر الماضية إلا أن معدل الزيادة تباطأ على نحو حاد حسبما أفاد مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل.وقبل عشر سنوات كان لكل ألف مستوطن يعيشون بالفعل في أراض محتلة 20 مستوطنا جديدا يصلون كل عام. والآن تقلصت النسبة وأصبحت ستة أشخاص لكل ألف.وقال شاؤول أريلي المحلل في مؤسسة التعاون الاقتصادي البحثية التي تؤيد حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني «المشروع الاستيطاني يتراجع وما تبقى منه مستمرا فقط بشكل مصطنع بفضل الأموال التي تضخها الحكومة.» ومنذ احتلال الضفة الغربية في حرب 1967 ساعدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في إقامة أكثر من 120 مستوطنة وأنفقت مليارات الدولارات على بناء عشرات الآلاف من المنازل والبنية التحتية لدعمها: طرق وكهرباء وغاز ومياه ومواصلات.وتوجد أيضا عشرات من النقاط الاستيطانية غير الرسمية والتي يتلقى بعضها إعانات حكومية.