المشاكل الاسبوعية والدوري الماراثوني

هشام كاطع لدلفي

اصبحت مشاكل الدوري العراقي من اولويات المشهد الكروي بحيث لا يمر اسبوع الا وحدثت مشكلة او انسحابات او تاجيلات او شجارات بين اللاعبين والحكام او الادارة والحكام او بين الجماهير فيما بينهم واصبحنا لا نركز على المستوى الفني واكتشاف النجوم التي قاب قوسين او ادنى كادت ان تنضب فالى اين نحن ذاهبون برياضتنا ؟؟ بعد احتدام المنافسة بين اندية المقدمة كالنفط والجوية والشرطة ونفط الوسط واقتراب نهاية الدوري فان اي مباراة تعتبر كنهائي وهذا ما حصل بين اقرب الفريقين الذين من المرجح ان يكون احدهما بطل الدوري هما النفط والجوية فكلنا نتذكر في المرحلة الاولى وما جرت من احدث في المباراة التي اقيمت في ملعب الجوية وما آلت اليه من اشكاليات بين الجماهير وادارة النفط . وقد ادت تلك الحادثة الى عدم نقل المباريات التي تكون في ملاعب غير مؤهلة ، لكن اتحادنا وتخبطاته التي لا تنتهي بحيث ان ادارة الاندية هي التي تقوده وليس لجنة المسابقات عبر فرضهم اللعب في ملعبهم وحتى لو كان الملعب لا يتسع لمئات الجماهير وليس الالاف وهذا ما حصل في ديربي النفط والجوية بعدما حضر جمهور الجوية الذي يعد الجمهور الاكثر بعد الزوراء على مستوى العراق وحصل سوء تنظيم عبر دخولهم من بوابة واحدة والاعداد بالالاف والمقاعد لا تكفي لمئات فنصف الجمهور الحاضر الذي قطع التذاكر لم يدخل وظل خارج الملعب ولم يشاهد المباراة لا في بيته ولا في ملعب المباراة !، ايعقل ان مباراة ناديين بحجم النفط والجوية تقام في ملعب بسيط فقط لارضاء ادارة الاندية وحرماننا من متعة كرة القدم وحرمان الجمهور الذي يعد ملح المباريات فاليوم ما يحدث من تاخر وعدم اكتمال الدوري والمؤجلات هذه الاشياء جميعها تجعلنا في حيرة الى اين يذهب بنا الاتحاد ؟؟ اكيد الى الهاوية لان من يقف وراء ما يحدث لا يفقه ما يجري من تاثيرات جانبية على اداء ومستوى الدوري الذي تجرى مبارياته في اجواء لا يتحملها اي لاعب في العالم وارضيات الملاعب السيئة ورغم ذلك تجد الجمهور يحضر ويتحمل عناء الطريق وحرارة الجو التي تتجاوز ال(50) مئوية ولكن (أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي) فبهذه الطريقة وبهذا الاداء لن يكون لدينا اي مستوى ولا كرة قدم باداء لجنة المسابقات في اتحادنا الموقر .

