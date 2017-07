المرور تكشف تفاصيل تغيير أوقات الدوام الرسمي في الوزارات

بغداد / البينة الجديدة

كشفت مديرية المرور العامة ان مقترح تغيير أوقات الدوام الرسمي يشمل الوزارات بحد ذاتها، وفيما أوضحت بان مقترحها بهذا الشأن سوف يعرض على الوزارات بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق، اشارت الى احتمالية وجود فارق زمني بين دوام الجامعات لتكون هناك فترة زمنية بين بعضها.وقال المتحدث باسم المديرية العميد عمار وليد «، ان «مقترح تغيير أوقات الدوام الرسمي يشمل الوزارات بحد ذاتها»، مبينا ان «ذلك يعني ان أوقات الدوام ستكون مختلفة في بعض الوزارات ولن تكون موحدة بالضرورة».

وأوضح وليد، ان «مقترح مديرية المرور بهذا الشأن سوف يعرض على الوزارات بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق»، مشيراً الى ان «هناك احتمالية بوجود فارق زمني بين دوام الجامعات لتكون هناك فترة زمنية بين بعضها وهذا الامر سوف تقرره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».

