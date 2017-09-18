المرور تتسلم 200 ألف لوحة جديدة لتسجيل المركبات

بغداد / البينة الجديدة

تسلمت مديرية المرور العامة «وجبة جديدة» من لوحات تسجيل المركبات، فيما قررت اعادة العمل بالنظام المزدوج في الدوائر والمواقع التابعة لها.وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العقيد الدكتور مؤيد خليل سلمان، في تصريح : ان المديرية تسلمت وجبة جديدة من اللوحات المرورية، تضم 200 الف لوحة تسجيل جديدة، مشيرا الى ان تلك اللوحات سيتم توزيعها بين الدوائر والمديريات في بغداد والمحافظات وفق الاعداد التي قدمتها كل مديرية لتغطية حاجتها من هذه اللوحات. واضاف ان المديرية تنتظر حاليا انتهاء عملية فحص اللوحات من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع الى وزارة التخطيط واعطاء الموافقات الرسمية، لتباشر بطباعتها من اجل أن تكون جاهزة للتوزيع بين المواطنين حسب اسبقية التسجيل، لافتا في الوقت ذاته، الى ان المديرية مستمرة بالتعاون والتنسيق مع الشركة العالمية المجهزة بتوفير تلك اللوحات لسد حاجة البلاد منها. وتابع سلمان ان المديرية وحرصا منها على تقديم افضل الخدمات للمواطنين ولتلافي حصول الزحام ولاتاحة الفرصة امام موظفي الدولة والقطاعين العام والخاص في التمكن من مراجعة مديرية المرور العامة والدوائر والمواقع التابعة لها قررت اعادة العمل بالنظام المزدوج (الصباحي والمسائي) اعتبارا من مطلع شهر ايلول الحالي، مذكرا بأن المديرية تسعى الى تقديم افضل الخدمات للمراجعين عبر مديرياتها المنتشرة في عموم محافظات البلاد.



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